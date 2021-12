Erfurter Schülerinnen starten Petition: Jede Schule soll Prüfungsstoff selbst festlegen

Erfurt. Schülerinnen starten eine Kampagne zur Anpassung des Prüfungsstoffs bei der Besonderen Leistungsfeststellung in Deutsch und Mathematik. Sie benötigen 1500 Unterstützer.

Sie waren in der achten Klasse, als das begann mit dem Lockdown. Wie lange er anhalten würde und vor allem, wie er bewältigt werden kann, wussten sie nicht. Und die Lehrer wussten es auch nicht. Für alle war es Neuland, mancher Pädagoge meisterte die Situation besser, mancher schlechter. Die Thüringer Schulcloud musste sich erst etablieren. Viel Wissen wurde nicht durch die Lehrer vermittelt, sondern erarbeiteten sich die Schüler selbst zu Hause.

Hannah Kusch, Zoe Krause, Lisa Götze und Christina Hochhaus besuchen das Heinrich-Hertz-Gymnasium am Roten Berg. Sie gehen gern in die Schule – wenn sie dürfen. Im Dezember 2020 schlossen die Schulen erneut. Irgendwann begann der A-B-Unterricht. „Nach den Sommerferien fiel uns auf, dass wir alle im Unterrichtsstoff ganz schön hinterher sind“, erzählt Hannah, mittlerweile in der 10. Klasse.

Sie alle, sämtliche Zehntklässler in Thüringens Gymnasien, stehen vor der Besonderen Leistungsfeststellung. Diese Prüfung in den Fächern Deutsch, Mathematik, einer Fremdsprache und einer Naturwissenschaft dient der Bescheinigung einer dem Realschulabschluss gleichwertigen Schulbildung und ist Pflicht. Und so überlegten die vier Schülerinnen, wie sie reagieren könnten. Denn jede Schule ist derzeit unterschiedlich weit im Lehrplan.

„Wir haben eine Petition ‘Anpassung des Prüfungsstoffes bei der besonderen Leistungsfeststellung (BLF) 2022 in Thüringen’ gestartet“, erzählt Hannah Kusch. „Es geht darum, dass aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Lockdowns die Schüler der Schulen in Thüringen nicht alle auf den gleichen Wissensständen sind. Unsere Petition soll deswegen erreichen, dass jede Schule nach ihrem eigenen Ermessen und orientiert an dem von ihr vermittelten Lernstoff selbst entscheiden kann, was in den Fächern Mathematik und Deutsch in der BLF 2022 dran kommt“, erklärt sie weiter. „Nur so haben wir als Schüler eine faire Chance bei der BLF im kommenden Jahr.“

1500 Unterschriften werden benötigt. Bis zum 3. Januar müssen sie zusammen sein. Mehr als 800 sind bereits digital eingegangen, zudem gehen die Schüler auch mit Listen herum. „Jeder darf unterzeichnen, es gibt keine Altersbegrenzung, aber eine eigene Mailadresse muss der Unterzeichner haben“, erklärt die Zehntklässlerin.

Sie blickt auf die vergangenen beiden Jahre zurück: „Damals gingen die Lehrer davon aus, dass alle Schüler bald in den Präsenzunterricht zurückkehren würden. Deswegen wurde größtenteils nur bereits erarbeiteter Lernstoff wiederholt und somit konnte uns kein neuer lehrplanmäßiger Unterrichtsstoff vermittelt werden. Da sowohl wir Schüler als auch die Lehrer schon während der 8. Klasse vom Lockdown betroffen waren, kamen wir im festgelegten Lehrplan nicht mehr voran. Der Stoff der Klassenstufe 8 bildet jedoch die Grundlage der darauffolgende Klassenstufe 9, welche wiederum für die BLF relevant ist.“

Natürlich sei versucht worden, den fehlenden Lernstoff im darauffolgenden Schuljahr bestmöglich nachzuholen. Das Vorhaben gelang jedoch nur bedingt, denn es gab einen erneuten Lockdown. „Anschließend kamen wir abermals mit dem geplanten Lernstoff nicht voran. Im Zuge dessen konnten wir den gesamten prüfungsrelevanten Stoff nicht erlernen.

„Wir Schüler sind uns durchaus bewusst, dass diese ganzen Lockdowns sowie die Corona-Regelungen unumgänglich waren. An dieser Stelle stellt sich uns jedoch die Frage, ob es wirklich fair ist, dass wir – mit Hinblick auf die BLF 2022 – die Konsequenzen dafür tragen müssen“, mahnen Hannah Kusch und ihre Mitstreiterinnen an. Zu ihren Überlegungen haben sich die Schülerinnen bereits mit einigen Lehrern ausgetauscht. Diese sehen einen „normalen“ Modus der BLF ebenfalls kritisch.

Link zur Petition: https://petitionen.thueringer-landtag.de/petitions/2251