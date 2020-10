Erfurter Schülerparlament: Betroffene nicht außen vor lassen

Weil es noch an vielen Stellen mit der Kommunikation hapert, schickt das Erfurter Schülerparlament mit Schützenhilfe des Bildungsamtes einen „Offenen Brief“ an alle Schulen. Dessen Inhalt war unter anderem Thema bei der 7. Vollversammlung im Ratsgymnasium. Zudem wurden ein neuer Vorstand gewählt und drei Ausschüsse für Kultur, Grundschulen und Digitalisierung ins Leben gerufen.

Von einem Klettergerüst, das am Gymnasium keiner braucht

Im „Offenen Brief“ geht es in erster Linie um den praktizierten Umgang mit Corona-Vorschriften, aber auch um ein generelles Problem. „Wir wenden uns an die Schulleitungen und fordern sie auf, die Schülervertretungen nicht außen vor zu lassen“, erklärt der neue Vorsitzende Philipp Kuffer. „Sie sind doch dazu da, auch mal gefragt zu werden.“ Er hat ein Beispiel parat, in dem es an Zusammenarbeit mangelte. „An einem Gymnasium, nicht etwa an einer Grundschule, ist ein Klettergerüst aufgestellt worden, das keiner braucht. Da hätte man die Schülervertreter vorher befragen sollen.“

Gremium hat sich gemausert und drei Ausschüsse gegründet

Florian Molle war in den vergangenen beiden Jahren Vorsitzender des Schülerparlaments und ergänzt, dass laut Schulgesetz die Schulkonferenz als oberstes Gremium einer Schule zu gleichen Teilen mit Lehrern sowie Vertretern von Eltern und Schülern über wichtige Vorgänge entscheidet. Doch das passiere längst nicht immer und überall. Er bescheinigt dem Schülerparlament: „Im Vergleich zu vor zwei Jahren macht es heute eine viel bessere Figur.“ Wobei es damals auch noch in den Kinderschuhen steckte. 2017 konstituierte sich das Gremium. Die Mitgliederzahl, die die Versammlungen besucht, hat sich stabilisiert, der Kontakt zu den Schulen ist besser. Das wird auch deutlich an der Menge der Anliegen, mit denen sich Schüler an ihre Vertretungen wenden.

Sichere Stellplätze für Fahrräder sind wiederkehrendes Thema

Da geht es zum Beispiel um sichere Fahrradstellplätze oder um Mängel in der Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr. Das Schülerparlament befasst sich auch mit Anregungen, Problemen oder Kritik im Wohnumfeld Jugendlicher.

Die Ausschüsse wurden gegründet, um sich bestimmten Themen spezifischer widmen zu können. Sie haben beratende Funktion und fassen keine Beschlüsse, lassen aber andere Blickwinkel sowie das Vertiefen in ein Problem zu.

Als Ziele formuliert hat das Parlament, was es sich für die Zukunft vornimmt: präsenter an den Schulen zu sein und die Wege konsequenter zu verfolgen, sich in die Politik einzumischen.

Mit Fragen und Anregungen können sich Schüler an ihre Klassensprecher und Schülervertreter wenden oder auch direkt an das Schülerparlament – dann am besten per E-Mail.

Kontakt per E-Mail: schuelerparlament.ef@web.de