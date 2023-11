Erfurter Schule mit Courage

Erfurt. Die Erfurter Berufsbildenden Schulen „St. Elisabeth" bekommt den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ verliehen.

Die Berufsbildenden Schule „St. Elisabeth“ bekommt den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ bei einer Feierstunde am Freitagmittag verliehen. Zugleich ist es der Auftakt für viel Projekte zu diesem Thema. Ziel ist es, die Sensibilisierung des gesamten Schulteams generell für Gruppen am Rande der Gesellschaft, die Diskriminierung im Alltag erfahren, einerseits an der Schule und auch in der Gesellschaft mit Möglichkeiten die Stimme zu erheben und sich mit konkreten Projekten für Zivilcourage in vielfältiger Form einzusetzen.