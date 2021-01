Erfurter Senioren erhalten bereits die zweite Corona-Impfung

Erfurt Das DRK-Seniorenheim in der Warschauer Straße war bereits beim Impfstart dabei und blieb bis heute frei von Corona. Nun ist bereits die Folge-Impfe erledigt.

Die zweite Impfung gegen das Corona-Virus wurde am Dienstagvormittag Bewohnern und Mitarbeitern des DRK-Seniorenheims „Albert Schweitzer“ in der Warschauer Straße verabreicht. Somit waren den Damen und Herren unter den zweiten in Thüringen, die bereits die Folgeimpfung erhalten haben.

Tags zuvor sind alle Personen noch einmal auf Corona getestet worden, erklärt Arzt Michael Sakriß, dessen Team die Impfung vorgenommen hat. Da alle Tests negativ ausfielen, stand dem Termin, im Gegensatz zu einem zweiten Erfurter Heim, nichts im Wege. Am Ende waren 94 von 130 Bewohnern mit der Schutzimpfung versorgt. „Wir sehen es als großen Schritt für eine höhere Sicherheit unserer Bewohner“, sagt Martin Rustler vom DRK-Vorstand Erfurt. „Die hohe Impfquote verändert aber nicht die Situation, dass wir es mit einer Risikogruppe zu tun haben.“ Dementsprechend könne man nicht die Vorsichtsmaßnahmen herunterfahren, wie auch die Heimleitung bestätigt.

„Ich habe die erste Impfe gut vertragen“, sagt die 71-jähriger Renate Blasek. „Schön wäre es gewesen, wenn die Impfung aber gar nicht nötig gewesen wäre.“ Frau Blasek, die wegen einer Lungenerkrankung zum besonders gefährdeten Personenkreis zählt, erhofft sich nun, dass es bald wieder einfacher wird, ihre 13 Enkel zu sehen. Laut Martin Rustler seien derzeit Besuche nur einzeln und mit vorherigem Test möglich.

Auch Arzt Michael Sakriß ist nun gespannt, wie es sich auswirkt, dass nun zunehmend auch mit der zweiten Impfung Menschen besser geschützt seien. Mit Antworten auf das „Wie weiter?“ sei aber erst einmal das Robert-Koch-Institut gefragt.

Mit den Impfungen im DRK-Pflegeheim zeigt er sich zufrieden. Nach der ersten Runde gab es keine besonderen Nebenwirkungen außer kleiner lokaler. Das bestätigt auch Renate Blasek: „Mir ging es gut danach.“