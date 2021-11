Erfurter Seniorenschutzbund hat trotz Corona längst wieder geöffnet

Erfurt. Schutzkonzepte, mehr Anfragen und neu aufgelegte Angebote hat der Erfurter Seniorenschutzbund zu verzeichnen.

Die Türen sind offen zum Seniorenschutzbund am Juri-Gagarin-Ring 64. Gleich drei Ausstellungen sind derzeit zu sehen: von den Mittwochsmalern und der Malgruppe Farbenspiel sowie Seenlandschaften von Monika Wagner in der Bibliothek, Eingang Breite Gasse.

Smartphone-Sprechstunden mit Termin und einzeln vereinbar

Es finden Kurse, wie zum Erbrecht statt, die Sprachformate, auch die Sportgruppen treffen sich wieder. Um gesund älter zu werden, wurde zwischenzeitlich eine Übungsbroschüre für Zuhause erarbeitet. Die Wanderer und Radfahrer wichen in kleinen Gruppen ins Freie aus, die Qi-Gong-Gruppe war sogar auf Sylt. Stark nachgefragt sind die Smartphone-Sprechstunden, nach Termin und einzeln. Denn gerade das Handy habe mit Corona für die Senioren eine intensive Bedeutung erhalten. Beispiele: Wie gehe ich mit der Corona-App oder dem Impfnachweis als Code um?

Die Anpassung der Hygienekonzepte gehöre längst zum Tagesgeschäft, sagt Anke Penner, Leiterin des Kompetenzzentrums. Hygiene und Desinfektion sind passenderweise ihr berufliches Hinterland. „Wir haben Räume vermessen, Abstände festgelegt, Kurse halbiert.“ Bis August gab es trotzdem auch beim Seniorenschutzbund keine Veranstaltungen.

Im Sommer wuchsen die Aufgaben auch hinter verschlossenen Türen

Hinter den Türen aber stiegen die Aufgaben stetig an. „Wir haben im Wechsel zwischen Büropräsenz und Homeoffice auf telefonische Anfrage Impftermine übers Internet vermittelt“, so Anke Penner. „Als die Buga-Saison startete, waren noch Zutrittskarten erforderlich, sollte man sich übers Internet registrieren.“ Die Mitarbeiter danken hierbei explizit Sozialdezernentin Anke Hofmann-Domke, die ihnen unter anderem durch die unkomplizierte Bereitstellung technischer Voraussetzungen weiterhalf. Damit sie als Schutzbund, ihrem Namen gerecht werdend, wiederum vielen Senioren helfen konnten.

Das vermittelte Sicherheit: Es gibt eine Stelle, wo ich Ansprechpartner, Rat und Hilfe finde. Derweil die Ämter im Homeoffice und der Seniorenbeirat unerreichbar waren, Seniorenklubs geschlossen worden, durch die Schließung des Gesundheits- und Sozialamtes gar die Selbsthilfegruppe teils ihre Treffpunkte verloren. Sie fragten im Seniorenschutzbund an, wo man wieder mal die Räume umnutzte.

Nachfrage zum Mentorenprojekt der Lernlesehelfer gestiegen

Als Folge der Schulschließungen stieg unter anderem die Nachfrage zum Mentorenprojekt der Leselernhelfer. Andreas Günther vom Beratungszentrum verlegte dringliche Vorsorgeberatungen „mehr in die Häuslichkeit“. Wie es dort nach Schließung der Tagesstätten zur Demenzbetreuung, dem teilweisen Rückzug der ambulanten Pflegedienste, der Schließung der Geschäftsstellen der Krankenkassen aussah, schildert Brigitte Noatnick aus Sicht des Betreuungs- und Begleitdienstes: Die Telefone standen kaum still und „ihre“ 20 Ehrenamtlichen aufgaben-übergreifend zusammen. Sie gingen weiter in die Familien, selbst über Nacht, damit pflegende Angehörige – längst am Limit - eine Pause kriegten.

„Am bittersten war es, wenn wir jemanden absagen mussten“, wirbt Brigitte Noatnick dringlichst um weitere Helfer wie als Pflegebegleiter.

Letztlich sind alle Beteiligten noch enger zusammengerückt

Auf das Jubiläums-Jahr zum 30-jährigen Bestehen zurückblickend, sagt die langjährige Vorsitzende des Stadtvorstandes des Seniorenschutzbundes, Barbara Schumann: „Letztlich sind wir noch bekannter geworden, enger zusammengerückt“. Der Vorstand habe zudem eine Erneuerung der Leistungsvereinbarung von 2007 als Partner der Stadt erreicht. Darin gehe es nicht zuletzt um Gelder für die Seniorenarbeit, die durchaus nicht nur freiwillige Leistungen im Stadthaushalt sind, wie es auf Rathausfluren kommuniziert würde.

Einen richtigen Monatsplan soll es ab Dezember wieder geben

Sorgen jedoch bereite ihnen noch der selbst aufzubringende fünfstellige Eigenanteil, von Eintrittsgeldern oder Teilnahmegebühren an Kursen und Fahrten, die nicht stattfinden konnten. Nur langsam nehmen die Angebote wieder Fahrt auf, im Wortsinn, mit Bildungsfahrten oder auch bei Lesungen wie bei der „Kultur am Nachmittag“ im Oktober mit Ingrid Annel.

Im Dezember könnte es wieder einen richtigen Monatsplan geben. Angedacht ist dafür die multi-funktionale Umnutzung der Räume. „Uns gibt es weiterhin“, ist Anke Preller optimistisch.