Die letzten Aufbauarbeiten laufen für die Sommer-Arena-Konzerte auf dem Domplatz. Der Erfurt-Schriftzug im Hintergrund wird an den sechs Konzertabenden mit Gittern vor Kletterern geschützt.

Erfurter Sommer-Konzerte: So läuft der Domplatz-Aufbau für Roland Kaiser, Clueso und Co

Erfurt. Für Klang und Licht ist gesorgt, wenn Roland Kaiser am Freitagabend die Erfurter Domplatz-Bühne betritt. Dafür sorgen viele fleißige Hände.

Ganze Batterien von Scheinwerfern werden an ihren Platz gerückt und unter das Bühnendach gezogen, 300 Kilowatt sollen Künstler und Domplatz ins richtige Licht setzen. Die letzten Stühle werden auf einer der beiden Tribünen verschraubt, Gabelstapler fahren Zapfanlagen zu den Getränkeständen, die sich auf dem umzäunten Konzertgelände verteilen. Wo am Donnerstag noch einiges Gewusel und Helmpflicht herrscht, wird wieder Roland Kaiser am Freitag, 18. August, um 20 Uhr den Reigen der Open-Air-Konzerte eröffnen. Der Aufbau liegt voll im Zeitplan, sagt Marie-Luise Reber vom Veranstalter Semmel-Concerts. Daran hätten auch die Stürme nichts geändert, die Montag und Dienstag über Erfurt fegten.

Klimatisierte Container und ein wenig Grün

Sicherheitshalber waren die Stadtgärtner nochmals vor Ort, haben die Bäume auf dem Platz auf Bruchsicherheit geprüft. Was der Sturm hergeweht hatte, wurde zusammengekehrt. „Dafür haben wir natürlich immer einen Puffer in unseren Produktionen eingeplant“, sagt Marie-Luise Reber. 17.30 Uhr, wenn Freitag der Einlass beginnt, wird alles an seinem besenreinen Platz sein, ist sie überzeugt. Auch die Sofas und Grünpflanzen, die es den Künstlern im Backstage-Bereich gemütlich machen sollen, der aus klimatisierten Containern und einem Catering-Zelt hinter der Bühne besteht.

Sommer-Arena-Aufbau Domplatz. Hier werden Roland Kaiser, Andreas Gabalier, Santiano, Broilers und Clueso auftreten. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Ob Weiß- oder Rotwein schon gekühlt wird und für wen eine Kiste Bier bereit steht, dazu gibt die Semmel-Sprecherin keine Auskunft. Das sei der Privatbereich der Künstler. „Im Backstage Bereich sind wir auf deren Wünsche vorbereitet, die allerdings nicht überdurchschnittlich außergewöhnlich sind. Trotz allem möchten wir, dass sich alle wohl fühlen“, sagt sie. Nach Roland Kaiser werden die Broilers und Santiano den Platz beschallen, das Wochenende drauf haben sich Andreas Gabalier und für ein Doppelkonzert-Heimspiel Clueso angesagt.

Hund Lotti mit eigenem Backstage-Pass

Geschätzt acht Kilometer Kabel sind verlegt von den etwa 80 Technikern, die über den Domplatz wuseln. Dazu Produktionshündin Lotti: Ein Jack-Russel-Terrier, an der Leine von Marie-Luise Reber – mit eigenem AAA-Pass – für alle Bereiche. Am längsten steht auf dem Domplatz schon die 14 mal 16 mal 29 Meter große Bühne bereit. Der Grundaufbau der Bühne mit Ton und Licht ist für alle fünf Künstler an den sechs Konzerttagen gleich – wobei jeder dann den Aufbau um seine eigene Technik ergänzt. Ihr konnte der Sturm schonmal nichts anhaben. Lediglich die Zäune, die den Domplatz eingrenzen, mussten wieder aufgestellt werden.

Die Tage zwischen den Konzertwochenenden bleibt der Domplatz umzäunt und für Besucher gesperrt. Jeweils kurz vor den abendlichen Konzerten werden auch die Domstufen nicht mehr begehbar sein, Plätze für Zaungäste und Zuhörer sind der Hang des Petersberges und die Gaststätten rund um den Domplatz.

Bewährter Aufbau durch zweite Tribüne ergänzt

Der Aufbau ist so wie im Vorjahr, mit einer Ausnahme: Mehr Sitzplätze bietet in diesem Jahr auch der Domplatz selbst – dank zweiter Tribüne, leicht schräg gestellt zur Konzertbühne und mit dem Rücken zur Marktstraße. Und fürs einfachere Schunkeln der Shanty-Rock-Fans von Santiano wird der Platz bei deren Konzert sogar komplett bestuhlt. Auch nicht neu, das war auch bei Elton John und Udo Jürgens schon so, die einst den Domplatz bespielt haben.

Damals stand er noch nicht, der Erfurt-Schriftzug vor der Zitadelle Petersberg. Damit niemand darauf herumklettert und das kleine Wäldchen am Hang nicht zum Urinal wird, wird beides durch Gitter an den Konzerttagen geschützt. Die Brücken zum Fahrstuhl und dieser selbst werden gesperrt. 24 mobile Abfallbehälter werden aufgestellt – elf allein am Panoramaweg – und geben Hoffnung, dass ein großes Aufräumen wie zuletzt beim Kalkbrenner-Konzert nicht nötig wird.

Roland-Kaiser-Fans mögen gern Schnitzel

Während der Mann am Grill des bei Zaungästen beliebten Biergartens am Domberg mürrisch auf Anfragen reagiert – „Ich weiß nicht mal, wer hier spielt“ – überwiegt bei den Gastronomen rings um den Domplatz die Vorfreude. Reservierungen? Keine Chance. Seit Monaten sind die Domplatz-Lokale von Indien bis Griechenland und Korea bis Italien ausgebucht, wenn sie bei den Freisitzen nicht ohnehin gänzlich nach dem Motto „Wer zuerst kommt“ verfahren. Am längsten vorbestellt haben jedenfalls im „Schnitzler“ die Roland-Kaiser-Fans, wie Chef Florian Rudolph sagt, bei dem auch heute noch das Telefon mit Anfragen klingelt. Dabei kämen Schlagerfreunde bei ihm erst ab September so richtig auf den Geschmack: Frei nach Helene Fischer trägt dann auf seiner Menükarte ein Gericht den Song-Titel „Atemlos“ – wegen der Knoblauchrahmsoße.

Eintrittskarten an der Abendkasse gibt es noch für die Broilers am 19. August, Santiano am 20. August, und das zweite Clueso-Konzert am 27. August.