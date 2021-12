Carsten Schneider vor dem Büro des Kreisverbandes seiner Partei in Erfurt.

Erfurter SPD sendet Glückwünsche an Schneider

Erfurt. Glückwünsche gehen an den neuen Ost-Beauftragten Carsten Schneider von seinem Erfurter Kreisverband.

Der SPD-Kreisverband Erfurt gratuliert Carsten Schneider zur Ernennung als Staatsminister und Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland. „Wir sind sehr stolz, dass Carsten Schneider dieses wichtige neue Amt bekleiden wird. Als sein Heimat-Kreisverband gratulieren wir von ganzem Herzen“, so Raik-Steffen Ulrich, Kreisvorsitzender der SPD Erfurt.

Es sei für Erfurt und für ganz Thüringen eine große Chance, eine so prominente Stimme für die Verwirklichung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland zu stellen. „Noch immer gibt es massive strukturelle Unterschiede zwischen vielen Regionen in Ostdeutschland und dem Großteil westdeutscher Landkreise. Gleichzeitig droht die demografische Entwicklung das Gefälle zwischen ländlichen Räumen und vielen Städten zu verschärfen. Hier eine gesamtgesellschaftliche Perspektive einzunehmen, ist eine zentrale Aufgabe der künftigen Bundesregierung“, sagt Ulrich. Deshalb sei die Besetzung mit Schneider eine kluge Entscheidung. Er bringe mit seinem analytischen Blick, seiner biografischen Erfahrung und der exzellenten bundesweiten Vernetzung die nötigen Voraussetzungen mit.