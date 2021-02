Erfurter Spezialschulteil ausgezeichnet

Erfurt. Es gibt nur etwas mehr als zwanzig Schulen in der Bundesrepublik, die ähnlich zielstrebig junge Informatiker aufbauen.

Der Spezialschulteil des Albert-Schweitzer-Gymnasiums zeigt großes Engagement für Informatik-Talente. Er hat sich mit 51 Schülerinnen und Schülern an der 39. Ausgabe eines Wettbewerbs beteiligt und damit die starke Rolle des Fachs Informatik an der Schule unterstrichen.

Von den bundesweiten Informatikwettbewerben wurde die Schule deshalb als eine von 23 Schulen in Deutschland als „BwInf-Schule“ ausgezeichnet. Der Spezialschulteil erfahre damit eine Anerkennung für die Förderung von Informatik-Nachwuchs. Durch ihr Engagement trage die Erfurter Schule zur besonders starken Teilnahme am laufenden Wettbewerb bei. „Wir freuen uns sehr, dass wir den BwInf-Schulpreis in Gold verliehen bekommen haben“, erklärte Udo Weitz, der Leiter des Spezialschulteils.

Der Bundeswettbewerb Informatik ist der wichtigste deutsche Schülerwettbewerb für junge Informatik-Talente. Er ermöglicht den Teilnehmenden, ihr Wissen zu vertiefen und ihre Begabung weiterzuentwickeln. So tragen der Wettbewerb und die teilnehmenden Schulen dazu bei, Jugendliche mit besonderem fachlichen Potenzial zu erkennen.

Insgesamt nahmen 1725 Schüler aus 479 Schulen an der ersten Runde des 39. Bundeswettbewerbs Informatik teil.