Erfurter springen freiwillig ins Haifischbecken

Erfurt Wem es Nervenkitzel bringt, in der Schwimmhalle Johannesplatz vom Dreier zu hüpfen, der bekommt jetzt eine weitere Möglichkeit zum Heben des eigenen Adrenalinspiegels.

Ein riesiges Maul und etwa 50 scharfe, dreieckige Zähne - ein gefährlicher Jäger lauert im Becken der Schwimmhalle Johannesplatz. Natürlich nicht reell, der mächtige Körper des Hais ist nur eine optische Illusion, eine Plane mit Fotodruck auf dem Schwimmbeckenboden. Wer wagt den Sprung vom 3-Meter-Turm direkt in das Maul des Meeresjägers?

Diesen besonderen Nervenkitzel in Verbindung mit Badespaß verspricht das Bäderteam in der Weihnachtsferienwoche allen Wagemutigen in der Schwimmhalle Johannesplatz beim Sprung vom 3-Meter-Turm getreu dem Motto „Wir haben dich zum Fressen gern!“. Während der Weihnachtsferien kann der 3-Meter-Sprungturm der Schwimmhalle Johannesplatz an den Öffnungstagen täglich ab 13 Uhr genutzt werden, außer am 6. und 7. Januar 2024.