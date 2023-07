Erfurter St.-Severi-Kirche: Wertvolle Glocken laden zu Besuch

Erfurt. Hinauf in die Glockenstuben der St.-Severi-Kirche zu den wertvollen historischen Glocken – dass geht es für Interessenten mit dem Dombauverein.

Eine Führung zu den Glocken von St. Severi gibt es am Mittwoch, 5. Juli, um 19.30 Uhr. Treffpunkt ist das Triangelportal des Doms. Die Glockenstuben unterhalb der drei hoch aufragenden Turmhelme von St. Severi beinhalten einen kostbaren Bestand an mittelalterlichen Glocken. Es ist das größte erhaltene Geläut aus dem Mittelalter in Thüringen. Der Architekt Wolfgang Lukassek und der Glockenwart der St. Severikirche, Uwe Kramer, werden die Teilnehmer führen. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die vom Dombauverein geförderten Projekte zur Erhaltung des Kulturgutes auf dem Domberg wird gebeten.