Erfurter Stadtfeste: Neue Abstellmöglichkeiten für Fahrräder

Erfurt. 50 mobile Bügel hatte die Stadt Erfurt für das Krämerbrückenfest angeschafft. Sie kommen auf weiteren Festen zum Einsatz und erhalten Verstärkung.

Die Stadt Erfurt will ihren Bestand an mobilen Fahrradbügeln verdoppeln. Zu den 50 Bügeln, die erstmals zum Krämerbrückenfest zum Einsatz kamen, würden noch in diesem Jahr weitere 50 hinzukommen, teilt der Erfurter Radverkehrsbeauftragte Dirk Büschke mit. An jeden Bügel können zwei Fahrräder angeschlossen werden.

„Ich freue mich, dass die zusätzlichen Abstellplätze so gut angenommen werden“, sagt Büschke. „Deshalb haben wir entschieden, weitere mobile Fahrradbügel anzuschaffen.“

Von Domplatzkonzerten bis zum Weihnachtsmarkt

Ihren nächsten Einsatz haben die Bügel bei den großen Domplatzkonzerten im August, dem Weinfest, dem Oktoberfest und dem Weihnachtsmarkt. Dabei bleibe eine Herausforderung: Für jedes Veranstaltungsformat müssten neue geeignete Flächen im Umfeld gefunden werden, auf denen die Radbügel aufgestellt werden können.

Werden die temporären „Kurzzeitparkplätze“ für Räder aufgestellt, macht die Stadt mit Beachflags in deren unmittelbarer Nähe darauf aufmerksam. Nach Veranstaltungsende müssen die Räder unbedingt entfernt werden. Dann nämlich werden die Radbügel von den Mitarbeitern des städtischen Straßenbetriebshofes abgebaut und bis zu nächsten Veranstaltung eingelagert.