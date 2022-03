Erfurter Stadtmuseum führt durch „Krafts Universum“

Erfurt. Museum bewahrt das Lebenswerk des Grafikdesigners.

Zu zwei Kuratorenführungen in die Sonderausstellung „Krafts Universum. Der Grafikdesigner Siegfried Kraft (1920-2013)“ lädt das Stadtmuseum ein. Die erste findet am Sonntag, 13. März um 15 Uhr statt, die zweite am Dienstag, 15. März, um 18 Uhr.

Das Stadtmuseum bewahrt Siegfried Krafts umfangreiches Lebenswerk, das über 3000 Objekte umfasst und den musealen Fundus des Stadtmuseums bereichert. Plakate, Verpackungen, Entwürfe für Kirchenfenster, Medaillen und Auszeichnungen, Bücher, Signets und Ausstellungsgestaltungen befinden sich darin. Drei Hauptauftraggeber dominieren dabei: Carl Zeiss Jena, Iga und die katholische Kirche. Die Teilnahme an den circa 90-minütigen Führungen ist ohne Voranmeldung möglich.