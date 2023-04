Erfurter Stadtmusikanten: Missklänge auf dem Angerpflaster

Erfurt. Straßenmusiker streiten um die besten Auftrittsplätze wie den Anger – dazu fällt Frank Karmeyer vor allem ein Wilhelm-Busch-Zitat ein.

„Musik wird störend oft empfunden, weil sie stets mit Geräusch verbunden“, wusste schon Wilhelm Busch.

Es gibt aber auch Menschen, die super singen können. Jovey Singer alias Joao aus Brasilien ist so einer. Er erfreut seit geraumer Zeit als Straßenmusiker sein Publikum. Wohnhaft in Berlin, legt der Brasilianer mit Freundin in Suhl neuerdings gern in Erfurt einen Zwischenstopp ein, um auch hier die Menschen mit Hits von Queen, Adele oder Amy Winehouse zu erfreuen.

Neu auf der Bühne, die sich Angerpflaster nennt, hatte er am Samstag harte Konkurrenz. Eine auch unverstärkt weithin hörbare Dudelsack-und-Trommel-Gruppe machte ihm den Anger streitig und verwies unmissverständlich auf die Regelung, dass ein Straßenmusiker alle zwanzig Minuten seinen Auftrittsort zu wechseln habe.

Immerhin: Viele seiner frisch gewonnenen Fans warfen zum Abschied noch Kleingeld in Joveys Kiste, versprachen ihn im Internet zu suchen und so die Zeit zu überbrücken, bis er nächste Woche wieder in Erfurt singt. Und ich bin mir sicher: Wilhelm Busch hatte bei seinem Reim vor allem Trommeln und Dudelsack im Ohr...