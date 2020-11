Im Erfurter Stadtrat: Bäume kontra Einkaufszentrum

Erst wollte die Tonanlage bei der Stadtratssitzung in der Thüringenhalle nicht, dann die Fraktion B90/Grüne, als Tagesordnungspunkt 6.4 aufgerufen wurde. Inhalt: der lange geplante Neubau eines Nahversorgungszentrums Am Roten Berg. Grüne und Mehrwertstadt stellten eine Änderung zur Abstimmung. Der Bebauungsplan sollte so geändert werden, dass alle Baumfällungen direkt auf dem Grundstück ersetzt werden sollen. Nicht irgendwo. Dafür sei auch zu prüfen, ob durch eine Änderung des B-Planes mehr Bäume erhalten werden könnten. Würde die Änderung durchgehen, müsse man eine einjährige Verzögerung einrechnen, so Urs Warweg, (SPD). „Wir sind doch am Roten Berg nicht in der Wüste“, entgegnete er. Es gebe dort genug Grün. Wo man die Bäume pflanze, solle später schriftlich protokolliert werden. Man dürfe nicht 21 Bäume der Versorgung von 7000 Menschen entgegenstellen.

Zuvor hatte das Ansinnen die Rote-Berg-Ortsteilbürgermeisterin Marina Rothe (parteilos) auf die Palme gebracht, die den Antragstellern mit der nächsten Stadtratswahl drohte. Am Ende gab es einen Kompromiss – im Warwegschen Sinne.