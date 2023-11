Erfurter Stadtrat: Hitzige Debatte um Machtmissbrauch und verlorenes Vertrauen

In einer Aktuelle Stunde, beantragt von den Bündnisgrünen, befasste sich der Stadtrat mit den Vorwürfen von Machtmissbrauch am Erfurter Theater.

Erfurt. An Kritik an der Verwaltungsspitze wurde nicht gespart. Aber auch untereinander beharkten sich die Fraktionen des Erfurter Stadtrats.

Fünf Minuten und 37 Sekunden – mehr Redezeit blieb den Stadtratsfraktionen nicht, um sich eine hitzige Debatte zu liefern zu einem brisanten Themenpaket, das mittlerweile bundesweit für Aufsehen sorgt. In der Aktuellen Stunde der jüngsten Stadtratssitzung, beantragt von den Bündnisgrünen, ging es um Missbrauchsvorwürfe am Erfurter Theater und die fristlose Kündigung der Gleichstellungsbeauftragten Mary-Ellen Witzmann, um den beschädigten Ruf des Bühnenbetriebs und um verlorenes Vertrauen in das Verwaltungshandeln. Am Ende blieb das Versprechen des Oberbürgermeisters, „Licht ins Dunkel der Geschehnisse am Erfurter Theater zu bringen“ – aber auch ein ganzer Fragenkatalog unbeantwortet.

So stellten alle Fraktionen die Sorge um das Wohl mutmaßlicher Opfer sexueller Übergriffe voran. Um dann je nach Partei mit unterschiedlicher Zielrichtung an Kritik nicht zu sparen: an der Verwaltung, an der Presse, die den Fall öffentlich gemacht hatte, am Handeln der Gleichstellungsbeauftragten oder am politischen Mitbewerber, der des Wahlkampfs bezichtigt wurde.

Opferanwältin als Ansprechpartnerin gefordert

So monierte Astrid Rothe-Beinlich (Bündnisgrüne), dass das Verwaltungshandeln eine Opferperspektive vermissen lasse. Stattdessen habe der Oberbürgermeister mit der übereilten Entlassung der Gleichstellungsbeauftragten viel Vertrauen verspielt. Es bedürfe dringend einer Opferanwältin, an die sich Betroffene wenden könnten. Unbeantwortet blieb ihre Frage, ob Generalintendant Guy Montavon das Gespräch mit seinen Mitarbeitern gesucht habe: „Wenn nein, warum nicht?“

Bestürzt, wenn auch aus anderen Gründen, zeigte sich Bauseweins Parteikollegin Verona Faber-Steinfeld: Sie warf den Grünen vor, das Thema für den Wahlkampf zu nutzen. „Wir sind hier nicht bei Me too“, hielt sie den Bündnisgrünen vor. Dort seien es die Betroffenen selbst gewesen, die in die Öffentlichkeit gegangen seien. Indem die Gleichstellungsbeauftragte in die Öffentlichkeit ging, habe sie den Grundsatz verletzt, dass es in diesem Amt zuallererst um Vertraulichkeit gehen müsse.

Gefahr einer erneuten Traumatisierung

Die Kritik von Christian Poloczek-Becher von der Fraktion Freie Wähler/FDP/Piraten zielt auf jene, die das Thema zu einem öffentlichen machten: Damit gehe die Gefahr einher, etwaige Opfer erneut zu traumatisieren. Zugleich werde der Ruf des Erfurter Theaters zerstört.

Lilli Fischer (CDU) stellte sich die Frage, ob eine lückenlose Aufklärung trotz der Kündigung der Gleichstellungsbeauftragten überhaupt möglich sei. Es entstehe der Eindruck, es werde etwas unter den Teppich gekehrt. Sebastian Perdelwitz (Mehrwertstadt) fürchtet, dass sich bei der Stadtverwaltung künftig kaum kritisches Personal mehr bewerben wird. „Wer unbequem ist, fliegt raus“ – dieser Eindruck sei entstanden. Katja Maurer (Linkspartei) betonte ebenfalls, dass es mutig und richtig gewesen, dass sich die Gleichstellungsbeauftragte an die Öffentlichkeit gewandt habe: „Wir brauchen eine selbstbewusste Gleichstellungsbeauftragte und eine Verwaltungsspitze, die auf sie hört.“

„Theaterhäuser sind keine Horte klösterlicher Tugendhaftigkeit“

Kritik von Corinna Herold (AfD) zielte auf Erfurts Ex-Gleichstellungsbeauftragte: Überfordert habe diese im Aufklärungseifer ihre dienstliche Loyalität verletzt. Dabei müsse klar sein: „Theaterhäuser sind keine Horte klösterlicher Tugendhaftigkeit“, so Herold. Das gesamte Vorgehen sei geeignet, das Vertrauen in den Rechtsstaat zu unterminieren.

