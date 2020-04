Blick in den Rathaus-Sitzungssaal. Der Erfurter Stadtrat soll im Mai wieder tagen, aber in der Thüringenhalle.

Erfurter Stadtrat nimmt seine Arbeit wieder auf

In Erfurt sollen ab Mai wieder Stadtrats-Sitzungen stattfinden. Eine entsprechende Beschlussvorlage soll am Dienstag in nicht öffentlicher Sitzung dem Hauptausschuss vorgelegen haben, der seit Beginn der Corona-Krise im März das einzige noch tagende Gremium des Stadtrates ist.

In einer Sondersitzung am 6. Mai, die wegen der Abstandsregeln in der Thüringenhalle geplant ist, soll der Stadtrat demnach eine neue Geschäftsordnung beschließen, die vorerst bis September gültig wäre. Sie sieht Ausschuss-Sitzungen in abgespeckter Form vor. Die Fraktionen wollen auf schriftliche Anfragen verzichten.

Am 27. Mai soll der Stadtrat wieder regulär tagen und vor allem über Bauprojekte abstimmen. Bis dahin sollen auch die Ortsteilräte zusammenkommen – ob in den gewohnten Räumen, wird geprüft