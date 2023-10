Erfurter Stadtteil Roter Berg richtet Sicherheitskonferenz aus

Roter Berg. Erfurter Experten verraten den Teilnehmern, wie sie sich vor Betrügern schützen können. Auch die Tricks von falschen Vertretern werden erklärt.

Trickbetrug am Telefon, im Internet oder durch WhatsApp sind Thema einer Sicherheitskonferenz am Roten Berg. Erfurts Ordnungsdezernent Andreas Horn (CDU) und Vertreter des Kriminalpräventiven Rates würden zudem über falsche Versicherungsvertreter informieren, teilt die Ortsteilbürgermeisterin Marina Rothe mit. Die Konferenz findet am Donnerstag, 12. Oktober, 15 Uhr im Bürgerhaus am Karl-Reimann-Ring statt.