Erfurter Stadtwerke sammeln Handys für Hummeln und Bienen

Erfurt. Was Insekten mit Mobiltelefonen zu tun haben, verraten wir hier:

105 Millionen ungenutzte Handys, so schätzt der Naturschutzbund Nabu, lagern in deutschen Schubladen: ein Potenzial an Wertstoffen, das oft unterschätzt wird und das der Nabu mit der Aktion „Handys für Hummeln, Bienen und Co.“ nutzen will.

Die Erfurter Stadtwerke unterstützen jetzt die Nabu-Aktion und stellen Sammelboxen im Stöberhaus, im Stadtwerke-Kundenzentrum, in der Roland Matthes Schwimmhalle und im Evag-Mobilitätszentrum auf.

„Wir haben Bienenvölker auf unserem Dach und auf der Deponie. Auf der Deponie sorgen wir mit Blühwiesen und Totholzhaufen für insektenfreundliche Lebensräume. Ressourcen zu schonen, ist ein wichtiges Anliegen der Stadtwerke-Erfurt-Gruppe. Da passt diese Aktion des Naturschutzbundes sehr gut zu uns“, sagt der Stadtwerke-Chef Peter Zaiß .

Ausgediente Handys gehören nicht in den Hausmüll. Das ist gesetzlich verboten. Zu viele seltene Rohstoffe gehen dabei verloren. Im Vordergrund steht für den Nabu daher die Wiederaufbereitung von Mobilgeräten, um die Nutzungsdauer eines Handys zu erhöhen. Falls eine Reparatur nicht hilft, sind auch kaputte Handys wahre Schatzkammern. Sie enthalten rund dreißig verschiedene Metalle, darunter auch Seltenerdmetalle, die recycelt werden können. Die Naturschutzorganisation sammelt alle Arten von Handys, Smartphones oder Tablets – gern mitsamt Zubehör wie Netzteil, Ladekabel, Akku und Headset. Dabei ist der Zustand der Geräte egal: sowohl funktionstüchtige als auch defekte Geräte können abgegeben werden. Zum eigenen Schutz sollten alle gespeicherten persönlichen Daten auf den Altgeräten gelöscht und die SIM-Karte entfernt werden.

„Mit den Erlösen aus der Handy Sammlung finanzieren wir zum Beispiel die Beratung und das Saatgut für eine Blühwiese in Mittelhausen,“ freut sich Anja Zimmermann vom Erfurter Nabu über die Unterstützung durch die Stadtwerke-Erfurt-Gruppe.