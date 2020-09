Erfurter Stauffenbergallee wird bunt

Der Mittelstreifen der Stauffenbergallee wird im Buga-Jahr zu einem bunten Blumenmeer. Dafür sorgt die Pflanzaktion „Buga aus der Kiste“. Alle 40 Erfurter Schulen mit Grundschulteil wurden angeschrieben, 23 Flächen sind bereits an interessierte Klassen vergeben. Für die restlichen 17 können sich die Erfurterinnen und Erfurter nun bewerben.

Das Garten- und Friedhofsamt stellt die pflanzfertig vorbereiteten Flächen sowie Kisten mit Blumenzwiebeln und Saatgut bereit. Bepflanzt werden Kreise mit einem Durchmesser von vier Meter. Zusätzlich werden noch zwei kleinere Flächen für die Ansaat von mehrjährigen Arten vorbereitet, die sich dann in den angrenzenden Flächen aussäen und diese in Blühwiesen verwandeln sollen.

Gartengeräte werden vom Garten- und Friedhofsamt gestellt und sind vor Ort vorhanden. Wer sich gemeinsam mit seinem Verein, Kolleginnen und Kollegen oder der Familie für ein blühendes Erfurt einsetzen möchte, kann sich bis zum 7. Oktober, 12 Uhr, per E-Mail an buga2021@erfurt.de bewerben.

Spätestens am Freitag, dem 9. Oktober, erfolgt die Rückmeldung zur Teilnahme. Die Pflanzaktion findet am 13. Oktober in der Zeit von 14 bis 18 Uhr statt, nachdem die Kinder ihre Flächen bepflanzt haben. Beim Einbringen des Saatguts stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Garten- und Friedhofsamtes mit Rat und Tat zur Seite.