Erfurter Stipendiaten noch bis Ende August gesucht

Erfurt. Top-Leistungen? Super engagiert? Das wird mit Stipendien von bis zu 3000 Euro von der Erfurter Sparkassenstiftung gefördert.

Begabte Jugendliche und junge Erwachsene können sich für ein Stipendium der Sparkassenstiftung Erfurt in den Bereichen Kultur, Musik, Kunst, Wissenschaft und Sport bis zum 31. August bewerben. Mit einer finanziellen Unterstützung von bis zu 3000 Euro je Stipendiat fördert die Stiftung junge Menschen mit herausragenden Leistungen und überdurchschnittlichem Engagement befristet auf ein Jahr. Bewerben können sich junge Menschen von 12 bis 30 Jahren, die ihren Hauptwohnsitz in der Landeshauptstadt Erfurt haben. Nähere Informationen können unter www.sparkassenstiftung-erfurt.de abgerufen werden. Seit 1995 hat die Sparkassenstiftung 202 Stipendien in Höhe von über 532.000 Euro vergeben.