Erfurter Straßenbahn-Strecke Richtung Ringelberg wieder dicht

Mit einem neuerlichen Wechsel der Linienführung reagieren die Erfurter Verkehrsbetriebe auf den Umstand, dass auf der Strecke der Linie 2 Richtung Ringelberg auch die Platten aus dem Gleisbett gehoben werden müssen.

„Die Platten werden derzeit entfernt“, sagt dazu Evag-Sprecher Hannes Schauerhammer. „Nach aktueller Lage benötigen wir für das Entfernen der Platten bis Ende dieser Woche.“ Am Montag waren die Bagger intensiv am Hanseplatz im Einsatz und stapelten die Platten neben den Gleisen auf. Die Linie 2 fährt P+R Messe - Brühler Garten - Anger (gegenüber Hugendubel) Domplatz Süd. Es besteht zwischen Busbahnhof und Marcel-Breuer-Ring Schienenersatzverkehr (SEV).

Offensichtlich wegen der weiterhin schwierigen Straßenverhältnisse kam es am Montag zu weiteren Behinderungen des öffentlichen Nahverkehrs. So ereignete sich in der Windhorststraße, wo auch Platten ausgebaut worden waren, ein Verkehrsunfall. Es kam in beide Fahrtrichtungen zu Verzögerungen. Zudem gab es einen Rettungseinsatz am Hauptbahnhof, der auch den Fahrplan außer Takt brachte. Nach 16 Uhr waren dann die Bahnen auf der Linie 3 wieder planmäßig unterwegs.