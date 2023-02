Erfurter Straßenbahnen fahren am Faschingswochenende anders

Erfurt. Die Evag plant für den Rathaussturm am Samstag um. Von und zur Domplatz-Party am Sonntag fahren größere Fahrzeuge.

Faschingsbedingte Einschränkungen bei Bussen und Straßenbahnen in Erfurt hat die Evag für das Wochenende angekündigt. Aufgrund des Rathaussturms am Samstag, 18. Februar, komme es zu Einschränkungen im Stadtbahnverkehr, heißt es in einer Mitteilung. In der Zeit von 10.30 Uhr bis etwa 12 Uhr sind die Stadtbahn-Linien 2, 3 und 6 demnach zeitweise im operativen Umleitungsverkehr unterwegs. Fahrgäste werden über Durchsagen in den Fahrzeugen, Laufschriften an den Haltestellen sowie per Evag-App über die kurzfristigen Umleitungen informiert.

Zur Karnevalsparty auf dem Domplatz am Sonntag, 19. Februar, kommen auf den Stadtbahn-Linien 2 und 3 Großzüge zum Einsatz. Auf den Bus-Linien 9 und 90 verkehren Gelenkbusse. Zum Ende der Veranstaltung stehen zusätzliche Bahnen zur Verfügung.