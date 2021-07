Erfurter Studentin forscht zu Konflikt auf dem Balkan

Studentin Anna Maria Fink studiert Internationale Soziale Arbeit an der Fachhochschule Erfurt.

Erfurt. Erfurter Fachhochschul-Studentin erhält Stipendium und geht nach Bosnien-Herzegovina.

Internationale Konfliktverhütung sowie der gesellschaftliche Umgang mit Krieg ist ein immer aktueller werdendes Thema. Genau damit setzt sich das Post-Conflict Research Center (PCRC) in Bosnien-Herzegowina am Beispiel des Jugoslawienkrieges auseinander. Dort wird Anna Maria Fink von der Fachhochschule Erfurt für drei Monate eine Praxisstelle besetzen.

Bereits längeres Interesse an Folgen des Jugoslawienkrieges

Zusammen mit neun weiteren Studenten erhielt Anna Maria das deutschlandweit vergebene Stipendium der Vacasol Global Engagement Scholarship 2021 in Höhe von 1000 Euro. Im Rahmen ihres Slavistikstuidum im Bachelor erlangte der Jugoslawienkrieg ihre Aufmerksamkeit und Anna Maria hofft, ihre bereits vorhandenen bosnischen Sprach- und Kulturkenntnisse gewinnbringen vor Ort einzusetzen und auszubauen. Da sie ihre Masterarbeit in diesem Themenfeld schreiben will, hofft sie dadurch den Forschungsstand um ihre Perspektiven erweitern und von der Professionalität des PCRC profitieren zu können.

Die Arbeit des Centers umfasst unter anderem bildungspolitische Maßnahmen an Schulen, Versuche die interethnischen Beziehungen aufzuarbeiten sowie die Erforschung des Jugoslawienkrieges auf die heutige Gesellschaft als auch die Opferberatung.