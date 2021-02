Erfurter Studierende testen Spielmaterialien und entwickeln

Mit Baukästen der Firma Ankerstein befassten sich Studierende des Bachelorstudiengangs „Pädagogik der Kindheit“ an der Fachhochschule Erfurt über das vergangene Wintersemester im Rahmen des Seminars zur Lernwerkstattarbeit. Die Ergebnisse stellten sie jetzt Vertretern des Unternehmens vor.

In Gruppenarbeit hatten sich die jungen Leute mit Baukästen auseinandergesetzt, die es im Handel noch nicht gibt. Sie betrachteten Bauanleitungen aus Sicht von Fachleuten sowie aus Kindersicht und ließen ihr Wissen, ihre Erkenntnisse und gesammelten praktischen Erfahrungen in Spielideen für Kinder einfließen.

Erkenntnis und Erfahrung: Kinder lassen sich von guten Anleitungen motivieren

Zunächst galt es das Spielmaterial kennenzulernen und selbst zu erproben. Die bestehenden Kontaktbeschränkungen machte die studentischen Tandems umso kreativer und sie starteten gemeinsame Bauphasen per Videokonferenz oder holten sich die Zielgruppe des Materials zur Hilfe – Nichten, Neffen und Kinder von Freunden. Sie alle konnten vielfältige Erfahrungen sammeln. Nils und Paula etwa, zwei der knapp 30 Studierenden, äußerten sich: „Eine zentrale Erfahrung beim Bauen war, wie wichtig die Anleitung und die Darstellung der Anleitung für die Entwicklung der Motivation ist“.

Was Mädchen und Jungen beim Spielen wahrnehmen und wie Pädagogen sie dabei unterstützen

In späteren Phasen des Seminars legten die Studierenden dann den Fokus auf die Kinder – es galt zu beobachten, was Kinder wahrnehmen und lernen und wie sie dabei von Pädagogen unterstützt werden können. Begleitet wurde dieser Prozess von einem regen Austausch mit ihrer Dozentin, Professorin Michaela Rißmann.

Hersteller spendierten dem Lernlaboratorium der FH ein Sortiment an Baukästen

Die wichtigsten Erkenntnisse präsentierten die Studierenden der Firma Ankerstein, richteten aber auch die entstandenen Fragen an den Hersteller der Baukästen und es wurde eine umfangreiche Dokumentation übergeben. Das Team von Ankerstein nahm die Anregungen begeistert an. Als Dankeschön überließ die Firma dem Lernlaboratorium der Fakultät Angewandte Sozialwissenschaften an der Fachhochschule Erfurt ein Sortiment an Baukästen.