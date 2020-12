Erfurter Theater Schotte verliert langjährige Mitstreiterin

Erfurt hat eine leidenschaftliche Theaterfrau verloren:

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein dankbares Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken. (Theodor Fontane). Die jugendlichen Akteure, die Mitarbeitenden und Vorstandsmitglieder des Theaters Die Schotte müssen schweren Herzens von Grit Goldberg Abschied nehmen, einer Theaterenthusiastin, die mit ihrem Erfahrungsschatz, ihrer künstlerischen Professionalität als Dramaturgin, ihrem Organisationstalent als Projektleiterin landesweiter Festivals und ihrer Zugewandtheit als Mentorin für junge Menschen das Profil des Hauses über zwei Jahrzehnte mitprägte. Ihr unerschütterlicher Glaube an die moralische Kraft des Theaters war spürbar. Sie liebte das Theater leidenschaftlich.

Grit besaß die Fähigkeit, in herausfordernden Situationen nichts unversucht zu lassen, hinterfragte, vermittelte, überzeugte, war Impulsgeberin mit herzlicher, bescheidener Art und ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn. Die Zusammenarbeit mit ihr bedeutete Austausch auf Augenhöhe, produktives Streiten und Verlässlichkeit im Mit- und Füreinander. Ihr Credo, gemeinsam Verantwortung zu tragen, lebte sie selbst im Ruhestand weiter, bis zu ihrem tragischen Tod. Grit Goldberg wird uns sehr fehlen! Wir verlieren eine liebenswerte, warmherzige Kollegin und Freundin.

Renate Lichnok im Namen des Kinder- und Jugendtheaters Schotte