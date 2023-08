Erfurter Theaterfirma: Letzte Termine für den Glöckner

Erfurt. Wer das Spektakel der Erfurter Theaterfirma noch erleben will, muss sich sputen: Die Spielzeit des „Glöckners von Notre Dame“ endet.

Es gibt nur noch wenige Termine, den „Glöckner von Notre Dame“ im Hof des Angermuseums zu erleben. Poetisch und sehr lustig spielen hier Klaus Tkacz, Stefan Wey und Cecilia Lerg-Bernard in der Regie von Harald Richter. Für die Pariser Feuerwehr ist keine Herausforderung zu groß und deshalb schwingen sich die waghalsigen Helden auf ihre Drehleiter und entfachen ein fantasievolles Spektakel. Dieses dauert 90 Minuten plus Pause. Spieltermine sind nur noch bis Samstag, 26. August, mittwochs bis samstags, jeweils 20 Uhr. Veranstaltugnsort des Open-air-Theaters ist Innenhof vom Angermuseum am Anger. Karten gibt es unter https://theaterfirma.de und unter der Nummer 0177/5986260.