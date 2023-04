In der Kühnhäuser Straße finden bald Kanalarbeiten statt (Symbolfoto).

Erfurter Tiefbauamt kündigt Vollsperrung zwischen Kühnhausen und Mittelhausen an

Kühnhausen. Ein Mischwasserkanal im Erfurter Norden muss saniert werden. Dafür wird die Straße mehrere Monate gesperrt.

Die Kühnhäuser Straße zwischen Kühnhausen und Mittelhausen wird ab 17. April im Abschnitt zwischen der Straße „Zum Riedfeld“ und der Friedrich-Kitz-Straße voll gesperrt. Grund sind nach Auskunft der Stadtverwaltung Sanierungsarbeiten am Mischwasserkanal.

Die Arbeiten sind bis Mitte Juli geplant. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Die beiden Kreuzungen seien von der Sperrung nicht betroffen, heißt es.

Die Kanalsanierung wird im „Tip-Verfahren“ durchgeführt. Das heißt „tight in pipe“ und bedeutet, dass ein neues Kanalrohr eng anliegend – also ohne Querschnittsverluste – in das Altrohr eingeschoben wird. Der Kanal hatte bei einer Zustandsbewertung bauliche Mängel aufgezeigt.