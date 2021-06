Erfurter Tierheim: Vierbeinige Rasenmäher abzugeben

Erfurt. Elf Schafe wollen aus dem Erfurter Tierheim an neue, liebevolle Besitzer vermittelt werden.

So langsam sind alle Rasenflächen im Tierheim am Lutherstein raspelkurz. Ganz natürlich gemäht von den 20 Schafen, die vom Veterinäramt beschlagnahmt und im Tierheim „zwischengeparkt“ worden sind. Sie suchen ein neues liebevolles Zuhause, wie Tierpflegerin Judith Lotthammer sagt. Elf erwachsene Tiere sowie neun Lämmer, von denen zwei im Tierheim geboren wurden, gilt es an einen neuen Besitzer zu vermitteln. Die meisten der Schafe sind Kameruner-Mischlinge, aber auch zwei zottelige Skudden sind darunter. „Am liebsten geben wir die Herde zusammen ab, mindestens aber vier Tiere“, sagt Hannes Scheuerhammer von den Stadtwerken, die das Tierheim betreiben. Interessenten sollten sich telefonisch melden unter 0361/564 4400.