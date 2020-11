Erfurter Unternehmen PDV kauft Hamburger Firma CC e-gov GmbH

Die Erfurter Firma PDV hat das Hamburger Unternehmen CC e-gov GmbH vollständig übernommen. Man werde die Firma aus der Hansestadt unter ihrem Namen und mit ihren speziellen Leistungen als eigenständige Gesellschaft fortführen, kündigte PDV-Geschäftsführer Dirk Nerling an. Durch den Verbund der beiden Unternehmen, die in gleichen Branchen aktiv sind, soll die Marktposition gestärkt werden. Er begrüße die 51 Beschäftigten des Hamburger Unternehmens im Firmenverbund der PDV und freue sich auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit, sagte Nerling. Durch den Erwerb eröffneten sich neue Chancen, insbesondere im kommunalen Umfeld zu wachsen.

Aktuell habe die Firma PDV, die auf Software für die digitale Verwaltung spezialisiert ist, mehr als 350 Institutionen als Kunden. Dabei handele es sich laut Nerling vor allem um Behörden im Bund, in den Ländern und Kommunen sowie in Justiz, Polizei und Medienanstalten. Die Hamburger Firma sei mit ihrem Rathausmanagement-System vor allem im kommunalen Segment aktiv, bestätigte Firmenmitgründer Kurt Hühnerfuß. Er und sein Partner Andreas Dyck bleiben als Geschäftsführer in Verantwortung. Gerade in der aktuellen Krise habe die Digitalisierung der öffentliche Hand Fahrt aufgenommen, so Kurt Hühnerfuß.

