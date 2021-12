Erfurter Unternehmen spendet für die Caritas

Erfurt. DEXA-IT übergibt Scheck in Höhe von 1500 Euro. Damit wird in zwei Thüringer Städten die Hospiz-Arbeit unterstützt.

Der Geschäftsführer der Erfurter Firma „DEXA-IT“ hat in der Zentrale des Caritasverbandes einen Spendenscheck in Höhe von 1500 Euro überbracht. „Damit möchte das junge IT-Systemhaus in Erfurt die wichtige Hospizarbeit des Verbandes unterstützen“, so Thomas Ludwig-Eisenmenger. 1000 Euro sind für den Neubau des Caritashospizes in Heiligenstadt und 500 für das Hospiz in Eisenach bestimmt.

Vor kurzem startete der Caritasverband für das Bistum Erfurt seine Adventsaktion. Mit dieser soll der Neubau des Caritashospizes im eichsfeldischen Heiligenstadt unterstützt werden. Die Vorstandsvorsitzende Monika Funk und Vorstand Raymund Hahn dankten der „DEXA-IT“ für die großzügige Spende und Unterstützung.