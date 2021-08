Erfurter Veranstaltungsreigen behindert Verkehr

Die Bundesgartenschau ist nur einer von mehreren kulturellen Höhepunkten, zu denen am Wochenende mit erhöhtem Besucherzuspruch gerechnet wird.

Erfurt. Konzerte, Buga, Thüringen-Ausstellung und Raritätenbörse sorgen für starken Besucherverkehr.

Das ereignisreiche Wochenende sorgt in Erfurt für erhebliche Verkehrsbehinderungen und volle Parkplätze am Wochenende, warnt die Stadtverwaltung. Raritätenbörse auf der Ega, Thüringen-Ausstellung auf der Messe und die beiden Konzerte von Rea Garvey und Max Giesinger kommen zum Andrang auf die Buga noch hinzu. Wohnmobile dürfen von heute bis Sonntag nicht in der Wartburgstraße geparkt werden. Wer das Auto nicht stehen lassen kann, sollte auf Hinweistafeln achten.