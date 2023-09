Engagementpreis 2023 geht an Erfurter Verein: Bodo Rodestock (von links), Dieter Berkholz ("Förderverein Spiel- und Freizeitplätze der Generationen in Erfurt e.V."), Madeleine Henfling (Vizepräsidentin Thüringer Lantag), Winfried Wehrstedt ("Förderverein Spiel- und Freizeitplätze der Generationen in Erfurt e.V.") und Mandy Baum (Stiftungsmanagerin "VNG-Stiftung").