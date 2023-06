Erfurter verpassen City-Siegestor wegen Stromausfall

Das Symbolbild zeigt das Umspannwerk in Hüttenrode.

Erfurt. Ein Teil der Erfurter Bevölkerung war am Samstag ohne Strom. Mancher fand das gar nicht lustig. Was war die Ursache für den Stromausfall?

Mancher Erfurter verpasste am Samstagabend einen Teil des Champions League Finales zwischen Manchester City und Inter Mailand – und noch schlimmer: das Siegestor. Grund war ein Stromausfall. Betroffen war vor allem der Bereich Arnstädter Straße, Scharnhorststraße und Daberstedt. „Ein Kabeldefekt in Nähe der Thüringenhalle war die Ursache“, sagt Maria Gimpel von den Stadtwerken auf Anfrage unserer Zeitung. Knapp zwei Stunden dauerte der Stromausfall, gegen 22.35 Uhr sei der Schaden behoben gewesen, so die Sprecherin.

Nun, das Tor von Manchester City fiel in der 68. Minute, also bevor der Strom wieder da war… Wahrscheinlich wussten sich die Betroffenen zu helfen und switchten aufs Handy um – wenn denn dessen Akku voll war.