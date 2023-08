Erfurter VHS stellt die Welt der Himmelsscheibe von Nebra vor

Erfurt. Was in 20 Jahren zur Himmelsscheibe von Nebra erforscht wurde, ist Vortragsthema in der Erfurter VHS. Der Kursbesuch ist kostenfrei.

Als Auftaktveranstaltung zum Herbstsemester und zur Schnupperwoche an der Erfurter Volkshochschule gibt es am Montag, 4. September, einen besonderen Vortrag zur Himmelsscheibe von Nebra. Seit 2001 befindet sich die Himmelsscheibe von Nebra in Besitz des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle. Seit 2013 ist sie Teil des Weltdokumentenerbes der Unesco. In den darauffolgenden zwei Jahrzehnten wurde das Bildprogramm der Himmelsscheibe nach und nach entschlüsselt und die Biografie des Fundes erforscht.

Den Vortrag hält am 4. September von 19 bis 20.30 Uhr Regine Maraszek an der VHS Erfurt über die Forschungsgeschichte und Entschlüsselungen. Sie ist Kuratorin am Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle/Saale. Ihre Forschungsgebiete sind die Niederlegungssitten und das Symbolgut der Bronzezeit. Sie begleitet die Himmelsscheibe seit ihrem Bekanntwerden und hat den Fund in Ausstellungen, Vorträgen und Medien populär gemacht.

Die Anmeldung zum Vortrag ist per E-Mail über volkshochschule@erfurt.de unter Angabe der Kursnummer 23-S1000 oder vor Ort in der Volkshochschule, Schottenstraße 7, möglich. Der Kurs ist gebührenfrei.