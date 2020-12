Projekt des Erfurter Ratsgymnasiums: Weihnachtsgrüße zum Mitnehmen

Wer noch eine Weihnachtskarte für seine Lieben braucht, wird in der Meister-Eckehart-Straße fündig. Schüler des Ratsgymnasiums haben den Zaun ihrer Schule am Breitstrom mit festlichen Karten dekoriert. Mit dem Gruß „Wir wünschen allen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit“ wird eingeladen, sich an den Karten mit Engeln, Weihnachtsbäumen und Fröbelsternen zu bedienen.