Auf einer Baustellenbegehung am Europakarree im Erfurter Norden erläutert Wohngroup-Geschäftsführer Tobias Schallert die Pläne des Bauherren.

Erfurter Wohnquartier Europakarree nimmt Gestalt an

Erfurt. Die Fortschritte beim Bau des Europakarrees im Erfurter Norden sind deutlich sichtbar. Jetzt gab es eine Baustellenbegehung.

Die Veränderungen im Norden der Stadt werden sichtbar: Seit Juni ist der letzte Bauabschnitt des Neubauprojektes Europakarree I unmittelbar am Thüringen-Park im Ausbau. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt Marcel Dietrich. Der Geschäftsführer der Wohngroup GmbH für Planung und Bau ist guter Dinge, dass die ersten 29 der 189 Wohnungen zum Jahresbeginn fertig werden.

Baustart für Europakarree II eventuell noch in diesem Jahr

Ab 2022 soll das Quartier mit dem Baustart für das Europakarree II auf 456 Wohnungen anwachsen. Das Viertel entsteht auf einem 32.600 Quadratmeter großen Erbpachtgrundstück im Stadtteil Gispersleben zwischen Europaplatz und Nordhäuser Straße. Das Europakarree II umfasst 267 Wohnungen, 54 Einheiten davon sozial gefördert. Zwischen 20 und 40 Wohneinheiten sind als seniorengerechter Wohnraum geplant. „Die Bauanträge laufen seit einem halben Jahr. Vorbehaltlich einer Genehmigung und eines Förderbescheides rechnen wir mit einem Baustart eventuell noch dieses Jahr“, erläutert Wenke. Dazu gehört ein bis zu 300 Quadratmeter großes Nachbarschaftszentrum, das der Lebenshilfe Erfurt e.V. langfristig betreiben wird. Ein Servicecenter soll als Paketstation fungieren, die Buchung haushaltsnaher Dienstleistungen gewährleisten sowie Unterstützung im Alltag bieten. Geplant sind zudem drei Spielplätze.

Vorschlag: Frei ausleihbares Lastenfahrrad für Bewohner des neuen Quartiers

An der Baustellenbegehung nahmen Vertreter des Stadtrats sowie der Verwaltung teil und Maik Trautwein, dessen Architekturbüro Generalplaner des Europakarree I ist. Zu den Gesprächsthemen gehörten der Zeitablauf, das Nachhaltigkeitskonzept sowie die alternative Mobilität mit Car-Sharing, Bollerwagen und Fahrrad. Vorgeschlagen wurde, ein frei ausleihbares Lastenfahrrad bereitzustellen. Einen besonderen Dank richtete Geschäftsführer Tobias Schallert noch einmal an Paul Börsch, den ehemaligen Amtsleiter im Stadtplanungsamt, der im Frühjahr verstorben war. „Wir haben Europakarree I und II in enger Zusammenarbeit mit Paul Börsch konzipiert. Sowohl fachlich als auch persönlich war er ein großer Gewinn für das Projekt.“