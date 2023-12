Erfurter wollen laut Umfrage auf Silvester-Raketen verzichten

Erfurt Zahlreiche Erfurter geben an, warum sie kein eigenes Feuerwerk wollen. Ob sich das auch am Sonntag so zeigen wird?

Auch in der Landeshauptstadt ist der Böller- und Raketenverkauf in vollem Gange. Die Erfurter Stadtverwaltung hat bereits an die Bürger appelliert, sich mit dem Feuerwerk zurückzuhalten, um ein überbordendes Feuerwerkschaos wie im vergangenen Jahr auf dem Domplatz zu vermeiden. Doch auch im Sinne der Umwelt und der oft leidenden Haustiere gibt es vielerorts ein Umdenken. Wie sieht das bei den Erfurter aus?

Nur 20 Prozent der Erfurter halten Raketen an Silvester für ein Muss

In einer Facebook-Umfrage haben wollten wir wissen, wie es die Blumenstädter in diesem Jahr mit Raketen und Co halten wollen. Binnen einer Stunde hatten bereits 300 Menschen abgestimmt, nach 24 Stunden [Stand vom 28. Dezember, 11 Uhr] sind ganze 1000 Stimmen in die Umfrage eingeflossen. Demnach haben ganze 75 Prozent der Teilnehmenden angegeben, auf Böllern zu verzichten. Mit 296 Stimmen sind 20 Prozent der Befragten der Meinung, dass Raketen unbedingt zum Silvesterabend dazugehören. Generell zu böllern, aber bewusst weniger als in den vergangenen Jahren, haben fünf Prozent angegeben.

Schwere Unfälle, hohe Kosten und ängstliche Tiere

In mehr als 60 Kommentaren geben viele der Umfrage-Teilnehmer auch eine Begründung für ihre Entscheidung an. „Ich hab als Kind einen schweren Unfall miterlebt, das ist der Grund, warum ich nie Böller kaufe. Allenfalls Wunderkerzen!“ schreibt einer Userin. „Mir ist das Geld einfach zu schade zum einen und zum andern ist es mir und meinem Hund einfach zu laut“ spricht eine andere Facebook-Nutzerin an und schneidet damit das Thema an, dass Haustiere oft unter der Lautstärke der Knallkörper leiden. Wieder andere Erfurter beziehen sich auf eigene Erfahrungen, dass viele Haustiere keine Probleme mit Böllern hätten.

Viele Menschen böllern schon vor den dafür vorgesehenen Zeiten

Einige der Kommentatoren sehen das Problem weniger am Silvesterabend selbst, sondern in den Tagen und Stunden davor: „Sollen alle ihr bisschen Geld noch verballern. Womit ich ein Problem habe ist, dass die Leute sich absolut nicht an die „Böllerzeiten“ halten. Das nervt mich besonders. Raus aus dem Laden und ab gehts. Das ist ein sehr sorgloser Umgang mit Böller und Co“ heißt es da unter der Umfrage.

Auf dem Domplatz wurden am Silvesterabend 2022 viele Raketen abgefeuert - obwohl es dort verboten ist. Foto: Casjen Carl / Funke Medien Thüringen

„Ich verzichte schon seit Jahrzehnten der Tierwelt zuliebe. Nur weil etwas Tradition ist und auf Aberglauben beruht, muss es nicht für die Ewigkeit erhalten bleiben. Die Erde dreht sich auch ohne immer weiter“ ist einer der Leser-Angaben, die sich zwar auch zurückweisend, aber diplomatisch äußern.

Feuerwerk ist Tradition und sorgt für leuchtende Kinderaugen

„Für meine Kinder und Enkel - dazu leuchtende Kinderaugen - werde ich nicht darauf verzichten! Es ist nun einmalig und gehört dazu!“ ist dennoch eine häufig geäußerte Meinung, die sich zwar nicht in den reinen Umfrageergebnissen wiederfindet, aber dennoch einen großen Teil der Realität anspricht, die sich in den letzten Jahren auf Erfurter Plätzen in und um die Innenstadt herum abgebildet hat.