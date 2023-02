Erfurter Wort zum Sonntag: Sprüche aus dem Poesiealbum

An gesammelte Sinnsprüche aus seinem Poesiealbum erinnert sich Pfarrer Konstantin Rost. Einige begleiten ihn auch heute.

„Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“, weiß schon der alte Goethe. Und der neunjährige Sven. Denn der ist mein Schulfreund und hat genau diesen Spruch in mein Poesiealbum geschrieben, damals 1985. „Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken…“ ist natürlich auch mein Poesiealbumshit, fünfmal steht er drin.

Freunde, Lehrer oder meine Familie geben mir sehr verschiedene Worte mit. Bedeutungsschwanger mahnt mich mein Freund Alex, dass im Strome des Lebens der Faule nur Sand und Kieselsteine findet. „Der Fleißige aber, der nicht scheut die Plage, findet Gold alle Tage.“

Ähnlich bedeutsam klingt es bei meiner Klassenlehrerin, die behauptet, dass Lernen wie Rudern gegen den Strom sei: wer aufhört, treibt zurück.

Zum Glück geht es in meinem Poesiealbum nicht nur um Ruderwettbewerbe und Kieselsteine, sondern auch um die heiteren Dinge des Lebens: „Viel schöner bist du, wenn du lachst, als wenn du eine Schnute machst“, reimt mir jemand mehr oder weniger gekonnt ins Album.

Meine Deutschlehrerin bemüht hingegen den tiefsinnigen Hölderlin: „Ohne Freude kann die ewige Schönheit nicht recht in uns gedeihen.“ Um Ewiges und Vergängliches, um Leichtes, Schweres und Schönes, um Alltag und Pflicht, um Freundschaft, Liebe und Humor geht es in meinem Poesiealbum. Und um Gott! Denn der gehört zu meinem Leben einfach dazu. Das weiß auch meine Tante Else ganz genau, wenn sie schreibt: „Mit Gott fang an, mit Gott hör auf, das ist der schönste Lebenslauf!“