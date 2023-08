Erfurter Wort zum Sonntag: Von der Grille im Lärm der Großstadt

Erfurt. Wo hören wir hin, auf welchen Klang reagieren wir? Für die Erfurter Schulpfarrerin Ilka Sempf geht es beim Hören vor allem auch um die innere Stimme.

Ein Indianer, der in einem Reservat lebte, besuchte seinen weißen Freund in der Großstadt. Er war verwirrt vom vielen Lärm, von der Hektik und von der schlechten Luft. Die beiden gingen die Straße entlang. Plötzlich blieb der Indianer stehen und horchte auf. „Hörst du die Grille zirpen?“, fragte er seinen Freund. „Du musst dich täuschen, hier gibt es keine Grillen. Und selbst wenn, dann würde man sie niemals bei dem Lärm hören.“ Der Indianer blieb vor einem mit Efeu bewachsenen Haus stehen. Er schob die Blätter vorsichtig auseinander und fand die Grille.

„Ja, gut, du hast die Grille gehört. Dein Gehör ist aber auch besser geschult als meines“, gab ihm sein Freund zu bedenken. Der Indianer schüttelte den Kopf: „Nein, mein Gehör ist nicht besser als deines. Ich werde es dir beweisen.“

Ilka Sempf ist Schulpfarrerin am Albert-Schweitzer-Gymnasium Erfurt. Foto: Marco Schmidt

Er griff in seine Tasche, holte eine Münze hervor und warf sie auf den Gehsteig. Sofort blieben mehrere Leute stehen und sahen sich um.

Worauf hören wir? Was lässt uns aufhorchen? Menschen hören auf den Klang des Geldes: Geld zu haben und auszugeben scheint bei ihnen im Mittelpunkt zu stehen – alles andere wird überhört und kaum wahrgenommen.

Der Indianer dagegen hört trotz des Straßenlärms das leise Zirpen der Grille. Sein Gehör ist nicht besser ausgebildet oder geschult, aber es ist noch nicht abgestumpft und degeneriert durch die Lautstärke um ihn herum. Er hat sich den Sinn bewahrt, auch die leisen Töne zu hören, hören zu wollen. Er geht mit offenen Ohren und sicherlich auch mit offenen Augen und einem offenen Herzen durch die Welt: wach, aufmerksam und achtsam den anderen und sich selbst gegenüber, ohne sich zu verschließen.

Wem schenken wir unser Gehör? Wo hören wir weg?

Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte.

Meine Schafe hören meine Stimme,

und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben.

(Johannes 10, Verse 11a und 27-28a)

An Jesus Christus zu glauben heißt, sich rufen zu lassen, auch wenn die Stimmen des Zweifels und der Ablehnung lauter sind als die innere Stimme des Herzens. Er ist der gute Hirte. Er kennt seine Schafe und weiß, was sie brauchen. Er sorgt für sie, er will uns Orientierung und Sicherheit geben im Chaos dieser lauten Welt. Sollten wir nicht unsere Ohren offen halten und seiner Stimme folgen?