Erfurter Wüstenhaus verwandelt zum Eispalast

Im kurz vor der Fertigstellung stehenden Wüsten- und Urwaldhaus Danakil auf der Ega soll, so ist der Plan, der Weg des Wassers in verschiedenen Klimazonen – Urwald und Wüste – gezeigt werden. Nun ist eine dritte Variante dazugekommen: die des Wassers, wie es an der Außenseite des Klimazonenhauses zum dicken Eispanzer gefriert. Meterlange Eiszapfen, derer man am zurückliegenden Samstag auch mit Muskelkraft und Hubsteiger nicht Herr wurde, verwandeln das Glasgebäude in ein bizarres Gebilde.