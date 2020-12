Erfurter Zoo muss kleinere Brötchen backen

Der Erfurter Zoo kann sich nicht weiterentwickeln wie geplant. Der zuständige Dezernent Steffen Linnert (SPD) hat die Zoo-Direktorin Sabine Merz angewiesen, das erst im Vorjahr vom Stadtrat beschlossene Zoo-Konzept mit Blick auf Sparsamkeit fortzuschreiben. „Wir müssen beim Konzept abspecken“, betätigt Sabine Merz.



Grund ist laut Dezernent Linnert, dass sich die Hoffnungen auf eine Förderung vom Land zerschlagen haben. „Wir haben viele warme Worte bekommen, aber keine finanziellen Mittel“, sagt er. „Wir als Stadt werden das allein nicht schaffen.“



Das beschlossene Konzept sah für den „Zoo der großen Tiere“ in den nächsten 30 Jahren Investitionen von 70 Millionen Euro vor. Als nächster Schritt sollte die Afrikasavanne in der Größe verdoppelt und um eine Afrika-Lodge mit Außenzugang ergänzt werden. Die Giraffen sollten aus ihrem veralteten Gehege ins Nashorn-Haus umziehen, während für die Nashörner ein Neubau geplant war. Zahlreiche neue Tierarten waren geplant.



Der Stadtrat hatte das Konzept in dieser Form beauftragt und beschlossen. Dabei wussten die Räte wohl, dass der Wunsch Vater des Gedanken war. Während die Stadt keine freien Mittel hat, ist der Stadtrat angesichts dringender Schulbauinvestitionen mehrheitlich auch nicht gewillt, Investitionen in den Zoo mehr Gewicht einzuräumen.



Obwohl die Einrichtung offiziell „Thüringer Zoopark“ heißt und ein Großteil der Besucher von außerhalb Erfurts anreist, hat der Freistaat nichts mit ihm zu tun. Tourismus-Förderung wurde zwar für den Erfurter Stadion-Umbau bewilligt. Beim Zoo verweist das zuständige Ministerium jedoch auf landeseigene Richtlinien, die gegen eine solche Förderung sprächen. Auch die Bildungs- und Umweltarbeit des Zoos wird vom Land nur mit Lob, aber nicht mit Zuschüssen gewürdigt.

So ist der Zoo allein auf die Eintrittsgelder und den städtischen Zuschuss angewiesen. Die zusammen gut 5 Millionen Euro im Jahr gleichen vor allem die Betriebskosten aus. Da auch der Bau der Elefantenanlage noch vom Zoo selbst mit 400.000 Euro im Jahr abbezahlt werden muss, bleibt für Investitionen kaum Geld übrig.



Laut Steffen Linnert muss der Zoo künftig „bei guter Entwicklung“ mit einer sechsstelligen Summe im Jahr für Baumaßnahmen und Anschaffungen auskommen. Das reicht kaum, den enormen Sanierungsstau abzubauen. „Man kann auch mit wenig Geld und viel Fantasie einen interessanten Zoopark gestalten“, findet Linnert dennoch.

Direktorin Merz spricht von einem „langsameren Wachstum“. „Wir wollen weitermachen, und das muss auch sein“, sagt sie. Nötig sei nach wie vor ein Neubau für die Giraffen. Auch an Plänen, im Zoo wieder Pinguine zu halten, werde festgehalten.



Im kommenden Jahr werde zunächst die Nashorn-Anlage saniert, da der Umzug der Dickhäuter vom Tisch ist. So sollen Steine neu gesetzt und Gräben frei gegraben werden. Der Eingang des Zoos soll ebenfalls eine Modernisierung erfahren, mit einer vierten Kasse, einem erweiterten Wartebereich und fest in den Boden gelassenen Pollern für die Warteschlange.

Trotz des Spar-Befehls zweifelt Steffen Linnert nicht am hohen Freizeit- und Bildungswert des Zoos. „Wenn der Freistaat umdenken sollte, wissen wir, was wir mit dem Geld machen“, sagt der Dezernent.