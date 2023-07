Erfurterin bringt seltene Technik aus Japan in die Innenstadt

Erfurt. Eine besondere Hand-Nähtechnik wird derzeit in der Michaeliskirche ausgestellt. Ende Juli können die Erfurter auch selbst aktiv werden.

Wer seine derangierte Jeans mit mehr oder weniger ausgefallenen Flicken aufmotzt, ahnt wohl kaum, dass er sich dabei einer uralten japanische Hand-Nähtechnik bedient: waren die wertvollen Baumwolljacken der Frauen abgenutzt, kaschierten sie Fehlstellen auf geschickte Weise. Daraus entfaltete sich im Laufe der Jahre die eigenständige Kunstrichtung „Boro“, weiß Sabine Scharrmacher.

Workshop lädt Ende Juli zum Ausprobieren ein

Die Erfurterin, die mit ihrer Werkausstellung „Mixed Media – alte Techniken neu kombiniert“ derzeit das Gemäuer der Michaeliskirche schmückt, lädt in diesem Zusammenhang zu einem Workshop „Boro und Mola“ am Donnerstag, 27. Juli, von 10 bis 12 Uhr eben dorthin ein.

Erfurterin strebt den Abschluss als Kursleiterin für Textilkunst an

Mola „erfanden“ die Frauen indigener Völker, die ihre Körper-Tattoos auf die Kleidung übertrugen, um damit korrekt gekleidet in der Öffentlichkeit zu erscheinen, erläutert die Laienkünstlerin. Die vormalige Lehrerin experimentiert mit allen erdenklichen Materialien und Handarbeitstechniken, erlernte vor knapp zwei Jahren das Klöppeln in der Erfurter Textilgruppe von Gerlinde Rusch. Bei der „Thüringer Klöppelkönigin“, Leiterin von TextilArt an der Kunstschule Meiningen, schrieb sich Sabine Scharrmacher in einen dreijährigen Lehrgang Textildesign in Meiningen ein. Sie will den Abschluss als Kursleiterin für Textilkunst erlangen und dieses Wissen und Können in Workshops weiter tragen.

Erfurter Künstlerin Britta Schatton ist mit von der Partie

Ein Teil der Exponate in der Michaeliskirche verkörpern „Hausaufgaben“ der Meininger Kunstschule. Etwa Eco-Print-Arbeiten, bei denen Blätter und Blüten in Tücher eingewickelt, gewässert und auf Papier oder Baumwolle aufgetragen werden. Oder die so genannte Tyvek-Technik. Hierbei bilden Kunststoffe die Grundlage, die durch Bügeln schrumpfen oder bizarre Löcher bilden und anschließend übermalt werden. Neue Ideen zum Filzen, von der Erfurter Künstlerin Britta Schatton erlernt, setzten weitere Akzente in der Ausstellung, die bis 31. Juli im Gotteshaus zu sehen sind.

Mitwirkende kommen auch aus Meiningen

Einige Arbeiten von Gerlinde Rusch sowie von Mark-André Kurfels und einer Meininger Kurs-Kollegin ergänzen die Schau. Ersterer zeichnet übrigens für Plakat und Flyer zu „Mixed Media“ verantwortlich.

Mit der Werkausstellung bereitete sich Sabine Scharrmacher gewissermaßen selbst ein Geschenk. Die Erfurterin steht kurz vor dem 70. Geburtstag. Etwa anderthalb Jahre arbeitete sie auf die Ausstellung hin. Dabei lässt sie sich gern von der Kunst des Zufalls leiten, entwickelt ihre Ideen im Laufe des Entstehens eines Werkes.