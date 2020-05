Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurts Brunnen plätschern wieder

„Ein bisschen weniger.“ Matthias Kaschub hantiert an der Technik im Untergrund. Sein Kollege vom Garten- und Friedhofsamt Matthias Weise behält die Fontänen im Blick. Eine Figur hat noch zu viel Druck. „Viel glauben ja, dass man nur das Wasser andreht“, sagt er. Aber dem ist nicht so.

Seit Dienstag werden in Erfurt nach und nach die Brunnen eingeschaltet. Das heißt, grundhaft säubern, die Technik wieder in den Brunnenschacht einbauen, auffüllen, justieren. „Wir machen jeden Tag einen“, sagt Matthias Weise. Der Brunnen des Wigberti-Hofes plätschert wieder. Und am Mittwoch wurde der vor dem Waidspeicher befüllt. „Die Inbetriebnahme ist hier am Waidspeicher eher unkompliziert“, sagt der Mitarbeiter des Garten- und Friedhofsamts. „Vier bis fünf Figuren hängen an einem Strang.“ Die können separat justiert werden.

Von den 29 Brunnen im Stadtgebiet sind neun Trinkwasserbrunnen, informierte die Stadtverwaltung kürzlich in einer Pressemitteilung. Einer der Trinkwasserbrunnen werde auch in diesem Jahr den Erfurtern zur Verfügung stehen. Die restlichen acht, „an denen ein direkter Mundkontakt zum Wasseraustritt nicht vermeidbar ist“, bleiben wegen des Infektionsrisikos vorerst aus. Aktuell wird mit dem Gesundheitsamt geklärt, ob als Ausnahme der Waidbrunnen vor dem Bartholomäusturm am Anger als Trinkbrunnen öffentlich zur Verfügung gestellt werden kann. Er läuft dauerhaft und ohne Betätigung.

Generell wurden die Fontänen und Wasserspiele in diesem Jahr später eingeschaltet. „Eigentlich fangen wir in der letzten Märzwoche an und brauchen für die 29 Brunnen sechs Wochen“, sagt Matthias Weise. Auf Grund des Corona-Virus war dies bis dato nicht möglich. „Weil wir die Brunnen nicht aufbauen konnten, wurde ich in eine andere Abteilung versetzt“, sagt er. „Wir sind froh, dass wir nun anfangen konnten.“ Nach dem Brunnen am Waidspeicher folgt am Montag dann der Brunnen am Hirschgarten vor der Staatskanzlei, die Tage Dienstag und Mittwoch sind für den großen Neuen Anger-Brunnen vorgesehen.