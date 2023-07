Erfurts Domplatz soll neu sortiert werden

Rückblick: 2013 wurde am Domplatz an den Gleisen gearbeitet. (Archivfoto)

Erfurt. Die Kernidee zur Begegnungszone entstand 2012. Vieles hat sich seitdem in der Innenstadt getan – manches braucht etwas länger in Erfurt.

Der Domplatz wird sich in den kommenden Jahren verändern. Wie aus einer Stellungnahme der Stadt hervorgeht, soll bei einer möglichen Umgestaltung des östlichen Domplatzes der eigentliche Fahrbereich gestalterisch deutlich untergeordnet werden. In der Vorlage, die nächste Woche im Stadtentwicklungsausschuss auf der Tagesordnung ist, heißt es zudem: „Für den Fußverkehr ist an dieser Stelle vor allem die leichte und möglichst barrierefreie Querung entscheidend.“

Auch im Norden des Domplatzes tut sich was. Das Tiefbau- und Verkehrsamt hat einen Planungsauftrag zur barrierefreien Gestaltung der Bushaltestelle Domplatz-Nord erteilt, die dort eine Veränderung nötig macht. Dabei wird der ganze Straßenraum zwischen Knotenpunkt Andreasstraße/Pergamentergasse/Lauentor und Domplatz/Marktstraße betrachtet. Es werde geprüft, ob die freie Rechtsabbiegerfahrbahn vom Lauentor zum Domplatz so verändert werden kann, dass der Straßenraum untergeordnet ist. Auch sei eine Umgestaltung des Ein- und Ausstieges für Reisebusse nötig. Beide Planungen implizieren keine geänderte Verkehrsführung. Aktuell ruhen diese Planungsaufgaben aufgrund unzureichender Personalressourcen.