Erstmals in der Landeshauptstadt Erfurts erste Poststation eröffnet in diesem Ortsteil

Erfurt Moderne Technik bietet ein neuer Automat, den es bisher erst zehnmal in Thüringen gibt. Nun auch in einem Erfurter Ortsteil. Nahezu alle Postdienstleistungen werden erfüllt.

Einen neuen innovativen Automaten der Post haben Marcus Wulf, Niederlassungsleiter der Deutschen Post und DHL für Thüringen in der Geratalstraße mit 79 Fächern gemeinsam offiziell in Betrieb genommen. Diese neuartige Poststation, von denen es in Thüringen bisher zehn Automaten gibt, ist die erste in der Landeshauptstadt und steht in unmittelbarer Nähe des Geschäfts „LaWaBi“ (Landwaren Bischleben), dessen Geschäftsführer Christoph Kaiser ebenfalls bei der offiziellen Eröffnung dabei war.

Was ist das Besondere an der neuen Poststation?

„Ähnlich wie beim Erfolgsmodell „Packstation“ bieten Deutsche Post und DHL ihren Kunden einen Service rund um die Uhr an, allerdings mit deutlich erweitertem Angebot“, hebt Marcus Wulf die Vorteile der neuen Poststation hervor. „Denn die neuen Automaten bieten nahezu all jene Postdienstleistungen an, die Kunden in Filialen am häufigsten nachfragen. Der Kauf von Brief- und Paketmarken, inklusive Zusatzleistungen wie zum Beispiel Einschreiben, ist ebenso möglich wie der Versand von Briefen und Paketen. Außerdem der Empfang von DHL Paketen, Bücher und Warensendungen sowie Groß- und Maxibriefen und Einschreiben ohne Zusatzleistungen direkt an der Station mit 79 Paketfächern möglich“, erläutert Vincent Ackermann, regionaler Politikbeauftragter der DHL Group für Thüringen.

Deutschlandweit gibt es ca. 300 der Postautomaten und „im kommenden Jahr wollen wir die Gesamtzahl auf 900 erhöhen“. „Die Poststation ist ein zusätzlicher Service für unsere Kunden und ergänzt unsere Angebote vor Ort in Erfurt. Mit unseren Poststationen können wir postalische Leistungen rund um Brief und Paket an attraktiven Standorten Tag und Nacht für unsere Kunden anbieten“, sagt Marcus Wulf.

Einfache Bedienung & Unterstützung per Videochat

Die Poststation hat einen Touchscreen und ist intuitiv bedienbar. Wer dennoch Schwierigkeiten mit der Bedienung hat oder sonstige Unterstützung benötigt, kann ganz einfach über das Bedienfeld per Video den Kundenservice des Unternehmens kontaktieren. Auf dem Bildschirm der Poststation erscheint dann ein Kundendienstmitarbeiter, der den Kunden weiterhilft. Die Automaten haben zudem einen integrierten Briefkasten sowie Fächer für Pakete und Päckchen. Brief- und Paketmarken können an den Poststationen bargeldlos mit allen gängigen EC-Karten, mit Visa- und Master Card sowie mit Google Pay und Apple Pay gekauft werden. Die Nutzung der Poststation ist kostenfrei.

Um Pakete und Päckchen an der Poststation zu empfangen, ist, ähnlich wie bei der Packstation, eine einmalige Registrierung unter dhl.de/registrierung erforderlich.