Erfurts Grün: Gießen kostet Zeit, Personal und Geld

Erfurt. Das städtische Grün und der Pflanzenbestand auf der Ega müssen permanent bewässert werden.

Die Hoffnung auf Regen bleibt seit Wochen unerfüllt. Rasenflächen sind längst gelb, Pflanzen und Bäume haben zu kämpfen – und die Grün-Verantwortlichen in der Stadt und auf der Ega gut zu tun. Jeder Gärtner weiß, wie zeitintensiv Gießen sein kann.

Nicole Kleb ist die Meisterbereichsleiterin Rasen, Stauden und Gehölze und hat mit ihrem Team alle Hände voll zu tun. „Momentan muss im Park tatsächlich alles bewässert werden, auch Bereiche, die sonst ohne zusätzliche Bewässerung auskommen“, sagt sie. Und nennt als Beispiel den Irisgarten. „Hier sind Stauden gepflanzt, die eigentlich gut mit Trockenheit umgehen können, aber diese müssen bei so wenig Regen gewässert werden. Das bindet viel Personal. Mehrere Kollegen sind täglich mit Schläuche ziehen und Regner stellen und ausgießen der trockenen Ecken beschäftigt.“

Auch beim städtischen Grün sind Personal- und Technikeinsatz am Limit. Sechs kommunale Fahrzeuge bringen innerhalb einer Woche etwa 300 m³ Wasser an Stadtbäume und städtische Grünflächen aus.

Es gibt noch zu wenige automatische Beregnungsanlagen

„Da Wasser ein teures Gut ist, werden die Bewässerungen aus organisatorischen aber auch wirtschaftlichen Gründen grundsätzlich auf die jungen Straßenbäume sowie repräsentative Pflanzflächen und Pflanzkübel beschränkt bleiben“, sagt Stephan Wunder. Er ist Abteilungsleiter Flächenmanagement im Garten- und Friedhofsamt. In ein Auto passen sieben Kubikmeter Wasser, durch Befüllen, Vergießen und Fahrtzeit schafft ein Mitarbeiter drei Touren pro Tag.

Das sorgt für Unmut. „Wir benötigen in Zukunft andere Lösungen, wie beispielsweise die bereits eingesetzten automatischen Bewässerungssysteme, die Trinkwasser oder Brauchwasser nutzen, bis hin zur Nutzung von Oberflächenwasser und multifunktionalen Grünflächen.“ Darüber gebe es bereits intensive Diskussionen innerhalb der Verwaltung, „aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hin wollen“.

Bei den Jungbäumen gelten die angebrachten Bewässerungssäcke eine effektive Maßnahmen zur Bewässerung. Der Vorteil, erklärt Stephan Wunder, bestehe darin, dass so die komplette Menge an Wasser mit einem Gießgang an den Baum gebracht werden kann und das Wasser langsam innerhalb mehrerer Stunden in die Tiefe des Bodens versickert. Dabei verdunstet weniger Wasser als bei einer vollflächigen Wässerung unter Sonneneinstrahlung.

Einige städtische Pflanzbeete sind mit einem automatischen Bewässerungssystem ausgestattet. Vorzugsweise wird dort die Bewässerung in den Abend- und/oder Morgenstunden eingetaktet.

Auch auf der Ega stehen natürlich Bewässerungsanlagen zur Verfügung. Etwa am großen Blumenbeet, bei der Staudenschau, im Rosengarten, im Gräsergarten, im Karl-Förster-Garten und auch an Teilbereichen der Grünflächen und des Spielplatzes. Teilweise laufen diese automatisch nachts, teils müssen sie manuell bedient werden.

„Das reicht dieses Jahr oft nicht aus, so das zusätzlich tagsüber gewässert werden muss. Die meisten Besucher, vor allem die kleinen freuen sich über zusätzliche Regner und haben Spaß mit der kühlen Dusche. Die gibt es im Moment gratis dazu“, erzählt Gärtnermeisterin Nicole Kleb.