Erfurts Karnevalisten bestimmen Reihenfolge für 11.11. und Rathaussturm

Erfurt. In drei Wochen beginnt die Karnevalssession. Die Strecke für den Erfurter Festumzug steht noch nicht fest, aber die Reihenfolge für den 11.11. und den Rathaussturm.

Es ist mittlerweile zu einem festen Termin im Kalender der Karnevalisten geworden: die Auslosung der Reihenfolge der GEC-Vereine bei verschiedenen Anlässen. Die Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC) besteht mittlerweile aus 13 Vereinen. Am 11.11., wenn die Session beginnt, ziehen die Vereine vom Radisson durch die Innenstadt zum Rathaus. In welcher Reihenfolge dies geschieht, entscheidet das Los. Jens-Christian Porsch, der Zugleiter, holt dazu jedes Jahr die Tüte mit den gelben Ü-Eiern hervor, packt in jedes ein Los mit dem Namen des Vereins und das Noch-Kinderprinzenpaar darf Glücksfee sein, sozusagen.

Maja und Max kamen dieser Aufgabe gern nach, die beiden übergeben Diadem und Zepter am 11.11. an das neue Kinderprinzenpaar – das übrigens am Wochenende vorgestellt wird. Unter Aufsicht der gesamten Zugleitung mit Matthias Polten, Sebastian König und Justin Behrmann zogen Max und Maja die Lose und es ergab sich folgende Reihenfolge: Anger Karneval Club, Facedu, Festkomitee Erfurter Karneval, Erfurter Carneval Kanonen, Karneval Klub Helau, Hochheimer Karneval Club, Tanzsportklub Eiskristalle, Karneval Club Reseda, Karnevalclub Braugold, Töttelstädter Karneval Club, Erfordia Carneval Vereinigung, Karneval Club Dittelstedt, Karneval-Verein Gispifüchse.

Standarte für Hochheim

„Auch bei der Proklamation des Prinzenpaares im Kaisersaal und bei weiteren GEC-Veranstaltungen dort gilt diese Reihenfolge“, erklärt Jens-Christian Porsch. Er organisiert auch den Rathaussturm am 10. Februar – wenn die Narren dem Erfurter Oberbürgermeister den Schlüssel entreißen. Bei dieser Veranstaltung läuft die GEC ebenso in genannter Reihenfolge. Angeführt werden sie jeweils von ihrem Standartenträger. Die Fahne hat einen hohen symbolischen Wert – aber auch einen materiellen. Nicht alle Vereine der GEC besaßen eine, nun wurde froh verkündet, dass auch der Hochheimer Karneval Club eine Standarte seine eigene nennen darf. „Die Senatoren haben Geld dafür gespendet und die Hochheimer freuen sich nun sehr darauf, erstmals mit Standarte auflaufen zu können“, berichtete GEC-Präsident Thomas Kemmerich.

Überhaupt sind Erfurts Karnevalisten schon heiß auf die bald beginnende Session. Die Diskussion um den großen Festumzug zog sich über Monate, ein Stadtratsbeschluss machte nun den Weg frei. Die Vorbereitungen sind angelaufen, noch hält sich die Stadt bedeckt bezüglich der Umzugsstrecke.

