Erfurts Kulturdezernent will Kulturbetriebe kritisch hinterfragen

Nohra. Der Erfurter Kulturdezernent Tobias Knoblich und Staatssekretärin Tina Beer streiten um Zukunft der Thüringer Kultur nach Krise.

Weniger Kulturinstitutionen für die „Auskömmlichkeit derer, die Leistungsträger sind“, fordert Erfurts Kulturdezernent Tobias Knoblich (parteilos). Beim im Internet übertragenen Klausurgespräch des Thüringer Kulturrates verlangte er als Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft Veränderungsbereitschaft. Thüringen gebe „wahnsinnig viel für Kultur“ aus. Die Bevölkerung schrumpfe aber, Kommunen und Land steuerten auf große Haushaltsprobleme zu. Kulturbetriebe seien daher kritisch zu hinterfragen.

Für die Politik müsse es opportun werden, auch „mit etwas aufzuhören und nicht nur immer etwas Neues als Erfolgsgeschichte hinzuzusetzen“, um die Wachstumsspirale in der Kulturförderung zu durchbrechen, so Knoblich. Kulturstaatssekretärin Tina Beer (Linke) hielt dagegen. Es gebe zweifellos strukturellen Verbesserungsbedarf. „Ich frage mich nur, warum wir ausgerechnet von einem Bereich, der schon vor der Krise nicht besonders glücklich aufgestellt war, fordern, dass er sich jetzt ganz besonders wandelt.“ Beer wies darauf hin, dass es gerade dort in der Pandemie „extreme Zukunftsängste“ gibt. Die Politik müsse den Kulturbereich erst mal stabilisieren helfen. Gleichwohl nahm sie mit, dass es nach der Krise „eine Art Bestandsanalyse“ brauche. Kulturschaffende und Politik müssten diskutieren, wohin man wolle, mit wie viel Veränderung.

Einig war sich die Runde „Kultur und die Pandemie“, dass Corona wie unter einem Brennglas Probleme gezeigt und verschärft habe, die es bereits vorher gab. Gestritten wurde hingegen um eine These von Pius Knüsel aus Zürich, Mitautor des Buches „Der Kulturinfarkt“ von 2012. Knüsel forderte in der Diskussion mehr Projektförderung zulasten der Strukturförderung, „konsequent und im großen Stil“.

Der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa und Susanne Keuchel vom Deutschen Kulturrat sprachen sich indes dafür aus, die Strukturen der Kultur zu stärken.

