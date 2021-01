Corona-Lockdown: Erfurts Museen bleiben geschlossen

Die städtischen Museen und die Galerie Waidspeicher im Krönbacken bleiben wegen des aktuellen Infektionsgeschehens bis vorerst 31. Januar geschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Corona-Blog: Ramelow mit drastischen Worten – Virus wütet im Kreis Saalfeld-Rudolstadt mit am stärksten

Inhaltliche Beiträge wie etwa virtuelle Kunstpausen im Angermuseum und Einblicke in die aktuellen Sonderausstellungen sind auf den Webseiten der Museen abrufbar. Auch auf dem Facebook- und Instagram-Kanal der Kulturdirektion (@erfurtkultur) finden sich verschiedene Formate, die Hintergrundinformationen und Details aus den aktuell geschlossenen städtischen Museen präsentieren.

Zudem wird der Erinnerungsort „Topf & Söhne – Die Ofenbauer von Auschwitz“ in diesem Monat während des Corona-Lockdowns zehn Jahre alt. Aus diesem Anlass findet am Mittwoch, 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, eine digitale Veranstaltung mit Impulsvortrag und Podiumsdiskussion im Live-Stream statt. Beginn ist 18.30 Uhr mit einer Kranzniederlegung am Stein der Erinnerung. Der Live-Stream-Link und auch die Aufzeichnung des Abends sind demnächst im Internet abrufbar.

www.topfundsoehne.de