Erfurts neue Stadtschreiberin will über die Innenstadt hinaus

Erfurt. Isabella Straub ist die neue Erfurter Stadtschreiberin. Neben Rostbratwurst interessiert sich die Wienerin vor allem für den Roten Berg.

Sie isst gern Rostbratwurst, schätzt städtische Randgebiete und stammt aus einer literarisch vorbelasteten Region. Mit Isabelle Straub wurde in der vergangenen Woche die neue Erfurter Stadtschreiberin gewählt, die am Montag zu einem ersten „Hallo“ ins Angermuseum eingeladen wurde.

Straub ging aus 41 Bewerbern als Siegerin hervor

In diesem ideellen Amt löst die schriftstellerisch erprobte Wienerin Tom Schulz ab, der zuletzt die richtigen schreiberischen Töne für das Geschehen in der Landeshauptstadt finden sollte. „Es gab 41 Bewerber, was eine ganze Menge ist, wenn man es beispielsweise mit den Stellenausschreibungen der Stadt Erfurt vergleicht“, wie Tobias Knoblich bei der Vorstellung der Österreicherin einführt. Nach drei Runden, in denen laut Baudezernent kontrovers diskutiert wurde, hat sich die aus Pressearbeitern, Politikern und Erfurter Schriftstellern bestehende Jury schließlich für Isabella Straub entschieden.

Wienerin gewann Debütantensalon der Erfurter Herbstlese

Ausschlaggebend war laut Knoblich nicht nur die künstlerische Qualität, sondern auch die sensible Wahrnehmung für Städtebau und Stadtleben, die die 54-Jährige in ihren bisher erschienenen Texten unter Beweis stellen konnte. Dabei ist die Autorin nicht das erste Mal in Erfurt. Im Jahr 2023 ging sie als Siegerin des Debütantensalons der Erfurter Herbstlese hervor und wurde in Folge dessen auch ein zweites Mal in die Stadt an der Gera eingeladen. „Meine Erinnerungen sind durchweg schön“, strahl Straub, „zwischen all den Lesungen, die ich in der ganzen Zeit hatte, ist mir Erfurt sehr positiv im Gedächtnis geblieben. Humor spielt für mich eine sehr wichtige Rollen und der ist hier im Publikum direkt angekommen. Das ist wichtig und gerade beim Wiener Humor ein gewisse Herausforderung“.

Das Fremde der Stadt als Erkundungs-Spielwiese

Stadt bestehe für die Autorin, die ihren Hauptwohnsitz mittlerweile in Klagenfurt gefunden hat, aus zwei Komponenten: Die gebaute Stadt, die man sehen kann, und die Summe der Gewohnheiten und Vorurteile, die dort gelebt werden. Und eben diese bisherige Fremde Erfurts will die neue Stadtschreiberin detailliert erkunden.

In den vier Monaten, die sie ab April 2023 in Erfurt wohnen wird, will die studierte Germanistin und Philosophin auch einen Blick in die aktuellen Stadtentwicklungsprojekte werfen: „Welche Probleme gibt es, welche sozialen Spannungen sind vorhanden und was gibt es abseits des Touristischen zu entdecken? Ich möchte gern die Randgebiete erforschen und alle Ortsteile kennenlernen, denn die Altstadt sieht man ja sowieso“.

Der Rote Berg steht ganz oben auf der Liste

Den Erfurter an sich beschreibt Straub mit den Worten gastfreundlich, herzlich und großzügig. Auch die Puffbohne findet sie als Symbol recht außergewöhnlich und interessant. Ihr Herz hat die gebürtige Wienerin sogar an die Thüringer Rostbratwurst verloren, die sie an das ähnliche Pendant erinnert, das es auch in Österreich gibt.

Bis es im Frühjahr soweit ist, will die Neue im Amt noch weiter recherchieren, was es in Erfurt zu erkunden gibt. Die Siedlung Roter Berg steht dabei ganz oben auf ihrer langen Entdeckungsliste.